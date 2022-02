Interview mit Förster Benedikt Hrouza: Unser Wald der Zukunft wächst

Seit Gründung im Jahr 2005 führte Anton Besenbäck die Geschicke der WWG-Holz Handels GmbH. Auf ihn folgte der 29-jährige Förster Benedikt Hrouza.

NÖN: Was war die Errungenschaft der Ära Besenbäck, worauf können Sie aufbauen?

Benedikt Hrouza: Die Errungenschaft sind die Waldwirtschaftsgemeinschaften. Die Idee ist der Zusammenschluss dieser Klein- und Mittelwald-Betriebe, also der bäuerlichen Waldbesitzer, um gegenüber der holzverarbeitenden Industrie wie ein Großwaldbesitzer aufzutreten. Das heißt, diese vielen kleinen Waldbesitzer haben viele kleine Holzmengen – und durch diesen Zusammenschluss vermitteln wir eine Großmenge. Der Vorteil für den Waldbesitzer ist, dass auch Preise wie für einen Großwald erzielt werden.

Hat dieser Zusammenschluss auch Vorteile bei der Wiederaufforstung?

Hrouza: Ja, durch unser fachlich ausgebildetes Forstpersonal wird Bezug auf Bodentypen und Standort genommen. Mit unserem Forstpflanzenhandel erreichen wir wie schon beim Holzhandel größere Mengen und treten dadurch am Markt wieder wie ein Forstbetrieb auf.

Sie sind Spezialist für Wald, was bedeutet Ihnen der Wald?

Hrouza: Der Wald hat eine sehr große Bedeutung für mich und auch für die gesamte Bevölkerung – daraus muss man differenzieren. Der Wald erfüllt mehrere Funktionen: die Erholungswirkung für den Menschen und die Wohlfahrtswirkung. Darunter versteht man die Einwirkung auf die Umwelt, also die Sauerstoff-Produktion, Schadstoff-Filterung aus der Luft und Lärmdämmung und: Der Wald ist Klimaregulator. Es entsteht im Wald ein Kleinklima, das jeder bemerkt, wenn er aus der Sonne in den Wald geht. Unter diesem Kronendach ist es gefühlte fünf Grad kälter als auf der Wiese daneben. Eine weitere Funktion des Waldes ist die Schutzfunktion vor Wind, Wetter und Umwelteinflüssen.

Wovor schützt uns der Wald im Waldviertel?

Hrouza: Die Schutzfunktion des Waldes im Waldviertel hört sich vielleicht komisch an, ist aber leicht erklärbar. In den Bergen ist die Schutzfunktion offensichtlich: Gäbe es keinen Schutzwald, gäbe es dort kein Leben in den Tälern. Der Wald schützt vor Lawinen und Steinschlägen in den Tälern.

Auf das Waldviertel gebrochen, ist der größte Faktor der Erosionsschutz. Ohne Wald oder Feldraine mit Bäumen würden die Flächen viel leichter austrocknen, und der Wind würde den Boden abtragen und wegwehen. Natürlich spielt die Wirtschaftsfunktion des Waldes im Waldviertel eine maßgebliche Rolle, da der Wald für sehr viele Leute die wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet.

Gibt es genug Wald im Waldviertel?

Hrouza: Grundsätzlich braucht uns die Natur nicht, die reguliert sich selber. Würden wir die Flächen der Landwirtschaft nicht bewirtschaften, würde daraus Wald entstehen. Diesen Effekt sieht jeder in seinem eigenen Garten. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir im Waldviertel genug Wald haben, allerdings müssen die Schadflächen durch Wetter und Käfer der letzten Jahre so rasch als möglich wieder bewaldet werden, damit der Wald seine Funktionen wieder in voller Kraft erfüllen kann.

Monokulturen sind in Misskredit geraten. Wie wird heute bewirtschaftet?

Hrouza: Diese Monokulturen haben funktioniert, es ist ein Maximum herausgeholt worden, es war Bewirtschaftungserleichterung und hat funktioniert, weil ein anderes Klima bei uns herrschte, mit mehr Niederschlag und geringeren Temperaturen.

Die Fichte hat ein Flachwurzelsystem und wurzelt circa 50 Zentimeter in die Erde. Dadurch hat sie weniger Stabilität und auch wenig Wasser, wenn der Grundwasserspiegel sinkt. Trockenheit schwächt die Fichte und sie wird anfälliger für Schädlinge, bei uns eben durch den Fichten-Borkenkäfer. Eine gesunde Fichte, die genug Wasser und Nährstoffe hat, kann sich wehren. Wenn der Käfer anbohrt, dann verschließt der gesunde Baum diese Wunde mit Harz, vergleichbar mit einer Kratz-Wunde beim Menschen. Der Käfer ist hartnäckig – im Vergleich mit Corona. Werden nur wenige Leute infiziert, dann ist das kein großes Thema – wird das Gesamtausmaß überschritten, dann haben wir ein Problem. So kam es zu diesem Kollaps des Waldes vor zwei Jahren, der enorme Schäden verursacht hat.

Wie soll der Wald der Zukunft im Waldviertel aussehen?

Hrouza: Die Fichte ist der Brotbaum der Forstwirtschaft, schon alleine aus dem wirtschaftlichen Gedanken kann nicht zu 100 Prozent darauf verzichtet werden. Wir müssen sie aber dort hinsetzten, wo sie passt. Wir sehen uns Flächen und Möglichkeiten des Waldes, die Höhenlage und Bodentypen der aufzuforstenden Flächen genau an und entscheiden uns für eine passende Mischung an Bäumen. Wenn Sie pokern und alles auf eine Karte setzen, dann ist das Monokultur. Habe ich aber auch Baumarten, die im Schadensfall auf der Fläche stehen bleiben und die Funktion des Waldes erfüllen, ist das Risiko geringer. Früher gab es Versuche, Fichtenwälder auf allen möglichen Standorten aufzuforsten, weil die Fichte wichtig für die Holz-Industrie ist.

Sind Wirtschaftswald und Zukunftswald unter einen Hut zu bringen?

Hrouza: Wirtschaftswald und Wald der Zukunft sind auf alle Fälle unter einen Hut zu bringen. Man kann auch Mischwald nur mit Nadelholz erzeugen. Allerdings hat Laubholz andere Wurzelsysteme, meistens haben sie Pfahlwurzeln und stehen dadurch stabiler. Dadurch wird auch der gesamte Wald stabiler. Dennoch bedarf es eines höheren Nadelholzanteils von 70 bis 80 Prozent der Fläche, und die restliche Fläche sollte mit Laubholz bepflanzt werden. Wirtschaftlichkeit ist der Grund: Nadelholz ist nach 60 bis 80 Jahren zu „ernten“, Laubholz braucht doppelt so lang.

