Junge Zwettler Künstlerin zeigt ihre Werke im Dorfmuseum Roiten

Schon in ihrer frühen Kindheit ist Melanie Hofbauer in die Welt der Farben und Pinsel eingetaucht. So wuchs schnell ihr Interesse an der Kunst und sie hat eine große Leidenschaft im Zeichnen und Malen gefunden. Ihr Repertoire umfasst abstrakte Acrylbilder, wie auch detaillierte Bleistiftzeichnungen und feine Aquarellbilder.

Die zahlreichen Gäste konnten bei der Eröffnung im Dorfmuseum Roiten mehr als 20 Werke der jungen Künstlerin aus nächster Nähe bestaunen. Die Begrüßung übernahm Obfrau Roswitha Haghofer, welche sich über das große Interesse und die positive Resonanz erfreut zeigte. Als Ehrengast konnte Vizebürgermeister Sonja Hörth begrüßt werden, die auch die Eröffnung der Vernissage übernahm. Inspiriert von den Werken betont sie, von der Vielfältigkeit und den bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Bildern, begeistert zu sein. Das junge Musikertrio ,,1-2-3 Quetscherei‘‘ sorgte für die musikalische Umrahmung.