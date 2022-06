Konzertsommer: Auf Weg zum Besucherrekord

Werbung

Neue Saison, neues Glück, neuer Obmann. Die Klangburg startet am 18. Juni in einen vollgepackten Sommer. Nach dem Rücktritt des langjährigen Obmanns Franz Häusler ist nun Roland Stöger in die Funktion nachgerückt und verspricht in gewohnter Manier eine warme Jahreszeit voller Konzerthighlights auf der Burg.

Roland Stöger(l.) ist neuer Obmann der Klangburg. Vorgänger Franz Häusler (r.) wurde zum Ehrenobmann ernannt. Hinten im Bild: David Hinterndorfer und Kornelia Führer. Foto: Foto privat

„Es sind natürlich große Fußstapfen, nachdem Franz den Verein 18 Jahre lang mit so viel Erfolg gemanaget hat“, betont Stöger. Nervös braucht er allerdings nicht zu sein, denn nach zehn Jahren als Obmann-Stellvertreter ist jede Menge Erfahrung vorhanden.

Auch die Voraussetzungen könnten nicht besser sein, denn pandemiebedingte Einschränkungen dürften heuer gleich null sein. Selbst im Vorjahr waren die Personenbeschränkungen allerdings überraschenderweise kein großes Problem. Im Gegenteil: 2021 konnte die Klangburg sogar einen Besucherrekord aufstellen. „Das Bedürfnis nach Veranstaltungen war nach dem Lockdown groß, und wir waren einer der wenigen Veranstalter, die den ganzen Sommer über aktiv waren“, erklärt sich Stöger die guten Besucherzahlen. „Ohne Beschränkungen wäre sicher noch mehr möglich gewesen.“

Auch heuer hofft der Obmann auf ähnliche Zahlen. Es sei gut möglich, dass im Vorjahr auch viele neue Fans gewonnen werden konnten. Einschränkungen sind jetzt adé. „So wie es aussieht, wird es eine Saison wie vor Corona.“ Das mache auch die Organisation und Planung wieder leichter.

Den Start in die Saison 2022 übernehmen die „Poxrucker Sisters“, eine Dialektpop-Band aus Oberösterreich. Die Frauenband war vor einigen Jahren schon einmal auf der Klangburg zu hören und könnte wie damals für einen publikumsreichen Start sorgen. Nicht fehlen dürfen auch die Rocker von „The Friss“, die nach einigen Jahren Pause wieder auf der Burg zu sehen sind und sowohl die Jungen als auch die Junggebliebenen ansprechen sollen.

Für jeden soll etwas dabei sein

Klangburg-Premiere feiert dagegen die „Ridin‘ Dudes Band“, deren Rockabilly-Sound und Stil Größen wie Elvis Presley, Chuck Berry und Johnny Cash alle Ehre macht. Für U2-Fans wartet zudem mit der Tribute-Band „TribU2“ ein Leckerbissen.

Den Musik-Genres sind auch heuer keine Grenzen gesetzt. Eine spezielle Zielgruppe gibt es laut Stöger nicht. „Wir wollen für alle etwas bieten.“ Nur im klassischen Bereich kann heuer kein Konzert geboten werden. „Allegro Vivo“ war zwar in den bisherigen Jahren immer Fixpunkt auf der Klangburg, wird aber erstmals aussetzen. „Wir haben einen neuen Mietvertrag, und da ist der Dachsaal nicht inkludiert, wo die Allegro Vivo-Konzerte immer stattfanden“, erklärt der Klangburg-Obmann. Ein kleiner Wermutstropfen also, nachdem kein Ersatzprogramm im klassischen Musikbereich zustande kam.

Wie gewohnt stattfinden wird aber die Kunstwerkstätte Instrumentenbau Mitte August. Beim einwöchigen Workshop mit Instrumentenbaumeister Nupi Jenner kann sich jeder am Bauen von teils mittelalterlichen Instrumenten wie Drehleier, Nyckelharpa oder Gambe versuchen.

Roland Stöger zeigt sich zuversichtlich für seine erste Saison als Obmann. Einige Konzerte hätten schon gute Reservierungszahlen. „Das Interesse innerhalb der Gemeinde ist sowieso immer groß. Wir beginnen aber auch wie gewöhnlich Ende Mai mit der Werbung.“ Die meisten Reservierungen gäbe es üblicherweise erst in der Woche vor dem Konzert. „Wir liegen aber im Schnitt der letzten Jahre“, sagt Stöger. Es wird also spannend, ob der Rekord des Vorjahres noch einmal übertroffen werden kann.

