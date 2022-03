Kulturverein TRA: Laura Korhonen singt auch ohne Gehör

Wie ist das, wenn man plötzlich nichts mehr hört? Der neue Kulturverein TRA Kulturlogistik will Informations- und Aufklärungsarbeit auf diesem Gebiet betreiben und über den Umgang mit Innenohrprothesen aufklären.

Federführend hinter dem im Mai 2021 gegründeten Verein stehen Aron Saringer und Laura Korhonen. Nach mehreren Gehörstürzen wurde es um Laura 2018 still. Dank Cochlea Implantaten der Innsbrucker Firma Med El kann sie wieder hören und sogar wieder als Sängerin der Band „Satuo“ auftreten (die NÖN berichtete). In Österreich werden etwa 500 Personen im Jahr mit diesen elektrischen Innenohrprothesen implantiert, weltweit trägt circa eine Million solche Implantate. Mit dem Kulturverein will man also zeigen, dass Laura als tauber Mensch dennoch arbeiten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, und anderen Menschen Mut machen. „Außerdem sind wir ein Kulturverein, der diverse Veranstaltungen organisiert“, heißt es von Aron Saringer.

Laura und Aron unterrichten beide im Musikschulverband Groß Gerungs. Saringer ist zudem Lehrer an der Mittelschule Stift Zwettl und als Veranstalter bereits seit 15 Jahren aktiv, etwa mit dem Verein „Das Konzept“. „Wir wollten das trennen. TRA soll besser zu Satuo und dem, was wir machen, passen“, sagt Aron. So soll der Verein auch die Arbeit der Band unterstützen. Zu den Aktivitäten des neuen Vereines zählen insbesondere Workshops der Veranstaltungsreihe „Anderes hören/anderes Hören“.

Workshops starten mit einem Konzert

Diese dauern normalerweise drei Stunden und starten mit einem Konzert, das neben so manchen eigenen Songs Musik aus aller Welt hören lässt. Anschließend gibt es Infos zum Thema Hören, „und was man machen kann, wenn man nicht so gut hört“, erklärt Aron. Sie erzählen von Herausforderungen für hörbehinderte Menschen und die Cochlea Implantate, die mit einem üblichen Hörgerät nicht zu vergleichen sind, sowie von Lauras Weg zurück auf die Bühne. Das Ende der Workshops bildet ein aktiver Teil. Die Musiker haben einerseits verschiedenste Instrumente mit, die ausprobiert werden können, außerdem werden Musik und Geräusche anhand einer vibrierenden Platte spürbar gemacht. So können normal hörende Menschen die Situation schwerhöriger Personen besser verstehen lernen.

Auch Tanzkurse wird es künftig im Rahmen von TRA Kulturlogistik geben. „Laura tanzt schon ihr ganzes Leben“, erzählt Aron. So startet ab 20. April eine sechswöchentliche Kursreihe in unterschiedlichen Altersgruppen. Eine Konzertreihe ist ebenfalls geplant, und zwar in Pirkenreith 3, dem Vereinssitz. In dem stillgelegten Bauernhof werden sich die ersten Bands am 18. Juni einfinden. „Hautnah, direkt und gemütlich“, beschreibt Saringer den Abend. Im Fokus des Vereins steht vorerst einmal der Bezirk Zwettl.

„Wir konnten schon zahlreiche Workshop-Termine ausmachen“, berichtet Aron. Davon einige in Mittelschulen des Bezirks, aber auch bereits darüber hinaus, an einem Gymnasium in Linz, in Velden sowie in Wien. Der Musiker zeigt sich zudem erfreut, dass man mit den Kindern des Vereins „Hands up for down“ musikalisch arbeiten wird dürfen. In einer längerfristigen Perspektive sieht sich der Verein aber auch international aktiv. In der Schweiz konnte man mit der Stiftung Help&Hear bereits einen wichtigen Partner finden und wird dort Ende Juni auch einen Auftritt haben. „Wir hoffen auf weitere internationale Aktivitäten, unseren Umgang mit Implantaten und Musik unter die Leute zu bringen“, meint Aron und gibt an: „Laura erhält viel Aufmerksamkeit.“ Selbst die Hersteller der Implantate seien positiv überrascht gewesen, dass es möglich ist, damit wieder so gut zu singen.

Bei TRA handelt es sich übrigens um ein Wortspiel. Rückwärts art, also einerseits der englische Begriff für Kunst, andererseits als die ganz eigene „Art“, die jeder Mensch hat. „Rückwärts geschrieben, weil wir Kultur und unsere Infos zu den Leuten TRAnsportieren“, erklärt Saringer.

