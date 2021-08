Roland Stöger, der Obmann-Stellvertreter des Vereins der Freunde der Burg Rappottenstein, konnte bei herrlichem Sommerwetter viele Gäste zum Konzert von „Satuo“ begrüßen. Dieses Konzert war vor allem deswegen bemerkenswert, da die in Finnland geborene Sängerin und Pianistin Laura Korhonen nach mehreren Gehörstürzen 2018 auf beiden Ohren taub wurde. Dank moderner medizinischer Implantate kann sie wieder – allerdings nur künstlich – hören und auf der Bühne stehen.

„Ich habe schon gedacht, ich kann nie wieder Musik machen, aber diese Geräte sind wie ein Wunder“, erzählte Korhonen während des Konzertes. Damit sie sich beim Singen sicherer fühlt, steht sie auf einer Akustikplatte mit einem vibrierenden Gerät, wodurch sie den Rhythmus von Bass und Schlagzeug spürt. Aus diesem besonderen Anlass war auch ein Filmteam aus Köln angereist, das im Auftrag von ARD und ARTE einen Film zum Thema „Musik mit Behinderung“ gestalten soll.

Erster Auftritt in neuer Besetzung

Erstmals trat die Band zu sechst auf. Da Bassist Walter Walterson oft einen gleichzeitigen Auftritt mit anderen Bands bevorzugte, hatte ihn Georg Haider mehrmals vertreten. Bandleader, Sänger und Gitarrist Aron Saringer, der Lebensgefährte von Laura Korhonen, erzählte von Haiders außerordentlichem Talent als Multi-Instrumentalist: Neben Bass spielt er auch Akkordeon, Klavier, Gitarre und Bouzouki. Daher sei er nun das neue sechste Mitglied. Auch Fabian Baumgartner spielt mehrere Instrumente: Banjo, Mandoline und Gitarre. Das Sextett wird komplettiert durch Schlagzeugerin Raphaela Fries.

Die Musik von „Satuo“ kann man am besten mit „alternativer Folk“ oder „Weltmusik“ umschreiben. Gerne werden alte Volkslieder – auch aus anderen Ländern – entfremdet und musikalisch neu – meist in Englisch – interpretiert. Das zeigten Satuo gleich beim ersten Song: Das österreichische Volkslied „Kuckuck“ wurde als Country & Western in einen amerikanischen Folksong eingebettet. Bei „Ready to go“, einer ruhigen melodiösen Komposition von Fabian Baumgartner, kam die dunkle Stimme von Laura Korhonen zur Geltung. Mit einem Banjo-Solo und einem Gitarren-Solo von Fabian Baumgartner bzw. Aron Saringer konnten beide ihr Können zeigen.

Texte auf Englisch und Finnisch

Ein Höhepunkt war der Titelsong des letzten Albums „Earned“, welches noch vor der Pandemie aufgenommen worden war. Natürlich durfte auch ein finnisches Volkslied nicht fehlen – gesungen in Lauras Muttersprache und mit Walking Bass und stampfendem Rhythmus arrangiert. Das „Arbesbacher Lied“ wurde mit dem kanadischen Volkslied „Ookpik Waltz“ kombiniert.

Aron Saringer erklärte: „Wir spielen heute hauptsächlich Stücke, die wir schon aufgenommen und oft gespielt haben“. Die folgende neue Nummer von Aron war jedoch im kubanischen Salsa-Rhythmus. Sie ist – ebenso wie ein Song im französischen Musette-Stil – für das nächste Album bestimmt. Das Lied „Silence“ schrieb Laura Korhonen, als sie taub wurde, was auch eine Textzeile ausdrückte: „Silence came, and it changed everything“.

Schon allein wegen der unterschiedlichen Musikstile war das Konzert sehr abwechslungsreich, welches mit dem Song „One day“ im Western-Stil beendet wurde. Auch die Musiker genossen es, wieder auf der Bühne zu stehen: „Heute ist ein toller Tag für uns!“ Der lautstarken Forderung der Gäste nach Zugaben kam die Band mit einem Kinderlied im Stil einer Polka nach.