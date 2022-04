Osterkonzert: Blasmusik von Abba bis Johann Strauß

Werbung

Im voll besetzten Turnsaal der Mittelschule präsentierte der Musikverein Rappottenstein beim Osterkonzert ein unterhaltsames Programm.

Mit dem Marsch „Die Musik kommt“ eröffneten die rund 45 Musiker unter der Leitung von Kapellmeister Jakob Stiermeier das Konzert. Die darauffolgenden Stücke boten ein abwechslungsreiches Programm – von klassischen Werken, wie der Annen Polka von Johann Strauß, bis hin zu den modernen Medleys „Abba Gold“ oder „Disney Film Favorites“.

Als Vertreter der BAG Zwettl konnte Bezirksobmann Martin Hausleitner begrüßt werden. Er verlieh Auszeichnungen an langjährige Mitglieder und sprach den Rappottensteiner Musikern großes Lob für ihren Einsatz aus. Mit der Ehrenmedaille in Gold für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Hannes Besenbäck, Regina Besenbäck, Gerhard Hahn und Johann Einfalt ausgezeichnet. Silber für 25 Jahre erhielten Ulrike Kreuzer, Karl Gundacker und Siegbert Prem. Werner Gundacker erhielt die Ehrenmedaille in Bronze für 15 Jahre aktives Musizieren.

Neben den zahlreichen langjährigen Mitgliedern ist auch die Jugend sehr aktiv. Der Musikverein freut sich über zehn neue Jungmusiker, die im Rahmen des Konzerts vorgestellt wurden. Auch ihre ausgezeichneten Leistungen beim Kammermusikwettbewerb oder bei den Leistungsabzeichen-Prüfungen wurden betont und gewürdigt.

Mit „Flashdance – What a feeling“ und dem Niederösterreich-Marsch als Zugabe verabschiedeten sich die Musiker vom begeisterten Publikum.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.