Reinhard Wagner: Die Berufung in der Physik

Der Welt der Physik und im Speziellen der Kernphysik hat sich Reinhard Wagner (25) verschrieben. Er arbeitet in einem österreichischen Forschungsunternehmen in Seibersdorf und startete nun sein zweites berufsbegleitendes Studium. Diesmal widmet er sich der Medizinischen Physik.

„Physik hat mich schon als Jugendlicher interessiert, das aber abseits des Schulunterrichtes. Ich kam eigentlich über die Astronomie dazu. Wenn man sich genauer mit der unvorstellbaren Größenordnung im Weltall auseinandersetzt, dann kommt man nämlich schnell zur Kernphysik“, erklärt Reinhard Wagner, der zwar in Wien aufgewachsen ist, aber immer einen sehr engen Bezug zum Waldviertel hatte. Seine Eltern stammen aus dem Waldviertel, und hier leben sehr viele seiner Verwandten. „Außerdem verbringen wir in unserem Haus in Neustift viel Zeit“, erklärt Wagner.

Schon Fachbereichsarbeit über Kernphysik

Nach der Matura, für die Wagner bereits eine Fachbereichsarbeit über Kernphysik verfasst hat, entschied er sich zuerst für ein Studium an der Wirtschaftsuni, denn: „Ich konnte mir nicht vorstellen, was ich nach einem Physik-Studium beruflich machen könnte.“ Schnell war klar, dass diese Richtung doch nicht das Richtige war. „Nach nur einem Semester sattelte ich zum Physik-Studium um und spezialisierte mich im Verlauf der Ausbildung auf die Kernphysik“. Das Bachelor-Studium schloss er vor zwei Jahren ab, das Masterstudium im heurigen Juni.

„Ich konnte schon während meines Master-Studiums in Seibersdorf arbeiten. Mit dieser Forschungstätigkeit habe ich genau in der ersten Lockdown-Woche 2020 begonnen. Das werde ich nicht vergessen“, meint Reinhard Wagner, der seine Arbeit so erklärt: „In der Medizin und in der Industrie werden ionisierende Strahlungen eingesetzt. Damit man diese verwenden darf, zum Beispiel beim Röntgenarzt, braucht es eine Bewilligung von der Behörde. Diese beziehen sich dafür auf Gutachten. Wir sind die Sachverständigen und überprüfen unter anderem, ob die Räume, in denen diese Strahlen zur Anwendung kommen, dicht und sicher sind.“

Auf „Forschungsurlaub“ in Tschernobyl

Diese Arbeit sei für den Kernphysiker genau jene, die er sich vorgestellt und gewünscht hat. Um auch die Anwenderseite dieser Strahlung genau kennenzulernen, hat Wagner vor wenigen Tagen mit dem Studium der Medizin-Physik berufsbegleitend begonnen. Davor besuchte er noch mit seiner Freundin Tschernobyl. „Ich habe diesen Ort, der noch immer jede Diskussion über die Kernkraft dominiert, in echt erleben wollen. Ich wollte erfahren, wie es sich anfühlt, an einem Ort zu sein, den Menschen aufgrund einer Gefahr verlassen mussten, die mit unseren Sinnesorganen gar nicht wahrnehmbar ist.“

Mit Strahlung kennt sich Reinhard Wagner also aus, und die gibt es im Waldviertel und auch im Mühlviertel aufgrund des Granits. „Betreffend der teilweise hohen Strahlenbelastung der Schwammerl, die auf den Unfall in Tschernobyl zurückzuführen ist, bin ich aber nicht der richtige Ansprechpartner.“