Sanierung im Kindergarten in vollem Gange

Im Kindergarten Rappottenstein werden derzeit Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im September sollen die Kinder in den erneuerten Gruppenraum wieder einziehen können.

Derzeit wird der Kindergarten dreigruppig geführt. Außerdem ist auch die Tagesbetreuung im Gebäude untergebracht. Ursprünglich wurde er jedoch für zwei Gruppen gebaut. Vor einigen Jahren hatte man dann aufgestockt. „Wir sanieren nun einen der ersten beiden Gruppenräume“, berichtet Bürgermeister Josef Wagner. 50.000 Euro sind für die Sanierung budgetiert. Wagner schätzt, dass diese auch ausreichen werden, was bei den derzeitigen Preissteigerungen eine gute Leistung sei.

Da die Kindergartengruppe Anfang Juni in den Ausweichraum umzog, konnte man bereits ein Monat vor Ferienbeginn mit den Arbeiten starten. Erneuert werden die Fenster. Außerdem wird der Boden ausgetauscht, ein neuer Estrich verlegt samt zugehöriger Erneuerung der Elektrik. Statt des alten Linoleums soll ein Parkett verlegt werden. Bürgermeister Wagner findet in diesem Zusammenhang lobende Worte für das Team des Bauhofs, das die Arbeiten zeitlich gut einteilte, sodass der Gruppenraum mit Anfang September wieder eröffnet werden kann. Parallel ist man zudem mit der Sanierung der Toiletten in der Mittelschule beschäftigt.

