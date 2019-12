Nur einstimmige Beschlüsse gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rappottenstein.

Der „größte Brocken“ im Budget sind die vorgesehenen 130.000 Euro für den geplanten Ankauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 für die Freiwillige Feuerwehr Kirchbach. Das neue Feuerwehrhaus in Kirchbach soll 2020 fertig sein. Die Fassade wurde bereits gemacht, als nächstes kommt die Außenanlage und neue Einrichtung. Im Rahmen einer gemeinsamen Feier soll das neue Fahrzeug und das Haus eingeweiht werden.

Im Voranschlag sind weiters 130.000 Euro für den Wegebau vorgesehen. Die Siedlungserweiterung der Sonnleitn schlägt sich für 2020 mit 50.000 Euro zu Buche. Im kommenden Jahr soll die Planung für Straße und Kanal umgesetzt werden.

Außerdem ist ein neuer Spielplatz für die Siedlung geplant, Kostenpunkt: 40.000 Euro. „Das Gelände ist schon ausgebaggert, auch die Pläne gibt es bereits. Wir wollen aber noch die Bevölkerung einladen und alles besprechen“, sagt Bürgermeister Josef Wagner.

Geplant seien unter anderem bereits ein Baumhaus, ein Bodentrampolin, eine Hangrutsche, eine Doppelschaukel und eine Hängematte. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr gestartet werden, damit bereits zum Sommerferienbeginn dort gespielt werden kann. „Das hängt aber auch davon ab, ob die Wiese entsprechend anwächst“, betont Wagner. Erfolgreich umgesetzt wurde heuer die Umgestaltung des Hauptplatzes, die NÖN berichtete. „Wir wollten damit die Parksituation entschärfen. Das funktioniert aber noch nicht ganz so, wie gedacht. Viele Autofahrer stehen noch auf der Fahrbahn, statt auf den Parkplätzen“, zieht Wagner Bilanz.

„Das Parken funktioniert am Hauptplatz noch nicht ganz so, wie gedacht. Viele stehen noch auf der Fahrbahn, statt auf den Parkplätzen.“Bürgermeister Josef Wagner

Die geplante Einbahn ist noch nicht fertig ausverhandelt. Auch das soll 2020 noch mit einem Verkehrssachverständigen besprochen werden. Die geplanten Kosten von insgesamt 400.000 Euro dürften etwas höher ausfallen: „Es wird vermutlich teurer, unter anderem wegen der Sanierung der Kanäle“, erklärt Wagner.

Außerdem wurde ein Trinkwasserbrunnen errichtet, der vorher nicht geplant war. „Vor 20 Jahren haben wir keinen gebraucht. Jetzt trägt er aber auch zur Klimaanpassung positiv bei und bietet Wasser mitten im Ort“, sagt Wagner.

Der Bürgermeister lobt „seine“ Rappottensteiner: „Die Leute hatten während der Bauphase viel Verständnis, das ist nicht selbstverständlich.“ Die Arbeit habe sich ausgezahlt: „Das Echo aus der Bevölkerung ist gut“, sagt Wagner.

Nachdem eine alte Linde umgeschnitten wurde, soll 2020 ein neuer Baum gepflanzt werden. Außerdem ist geplant, im Buswartehäuschen Prospekte über den Ort aufzulegen. Diese sollen rund um die Uhr zugänglich sein. „Der Wanderweg Bärentrail kommt bei uns in Rappottenstein herein. Viele Wanderer rasten am Hauptplatz. Wir wollen sie noch besser über Rappottenstein informieren, auch wenn das Gemeindeamt bereits geschlossen hat,“ erklärt der Bürgermeister.