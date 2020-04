Ein personeller Wechsel in einer Gemeindeeinrichtung ist in Zeiten von Corona nicht ganz einfach. Bei der Tagesbetreuungseinrichtung in Rappottenstein funktionierte das trotzdem problemlos.

Seit November gibt es die Betreuungseinrichtung in der Gemeinde. „Die Auslastung war bisher recht gut. Wir haben auch einige Zweieinhalbjährige, die wir nicht im Kindergarten untergebracht haben. Zuletzt wurden elf Kinder hier betreut“, berichtet Bürgermeister Josef Wagner. Die Leitung übernahm beim Start Theresa Hackl, die jetzt als Kindergartenpädagogin in den Bezirk Krems gewechselt ist.

Ihre Nachfolgerin ist die Rudmannserin Anna Vogl. „Sie war bisher in der Kinderbetreuung in Wien tätig und hat sich bei uns beworben“, sagt Wagner. Den bis September befristeten Vertrag konnte er als Bürgermeister alleine fixieren. „Bis dahin wird es doch eine Gemeinderatssitzung geben. Dort können wir einen unbefristeten Vertrag beschließen.“

Die Kinderbetreuungseinrichtung ist derzeit geschlossen, könne aber bei Bedarf sofort wieder geöffnet werden und steht auch Kindern aus anderen Gemeinden offen.

Den Betrieb finanziert die Gemeinde Rapottenstein mit einem Landeszuschuss.