249 Gäste wurden musikalisch eindrucksvoll zurück versetzt in die späteren 70er Jahre, als die damals äußerst populäre britische Band Smokie ihre vielen Hits hatte.

Die Smokie Revival Band aus Mannheim spielte perfekt fast alle bekannten Smokie-Songs – insgesamt 18, jedenfalls aber alle großen Hits: „I´ll meet you at midnight“, „Lay back in the arms of someone“, den ersten Smokie-Hit „If you think you know how to love me“, „Mexican girl“, „Don’t play your Rock ‚n‘ Roll to me“, „Oh Carol“, „Needles and pins“ und natürlich den erfolgreichsten Song: „Living next door to Alice“.

Auch eine Eigenkomposition von Sänger Matthias Beringer war darunter. Drummer Armin Scherf bot ein großartiges und sehr langes Schlagzeug-Solo. Auf den frenetischen Applaus der Zuhörer folgten fünf Zugaben. Zur Überraschung aller sang Matthias Beringer – nur begleitet von seiner Gitarre – den Hit von Peter Cornelius „Du entschuldige i kenn di“, wobei die Besucher kräftig mitsangen. Nach einem tollen Piano-Stück von Keyboarder Anatol Kolodov – er stammt aus Odessa am Schwarzen Meer - folgten noch drei Smokie-Songs, darunter „Midnight Lady“.



Wenn man als Autor dieser Zeilen selbst mit einer Band früher etliche Smokie-Songs gespielt hat und diese daher genau kennt, kann man die außerordentliche Qualität dieser Band wohl am besten beurteilen. Die Songs klangen in allen Einzelheiten völlig original. Sänger Matthias Beringer hat fast die gleiche raue Stimme wie Chris Norman, und selbst sein Äußeres hat er dem Smokie-Sänger mit den langen blond-gelockten Haaren angepasst.

Sowohl der dreistimmige Gesang als auch der Background-Chor von Leadgitarrist Glenn Miller und Bassist Jürgen Riedel waren authentisch. Auch bei den E-Gitarren-Soli von Miller entsprach jeder einzelne Ton dem Original.

Gratulation an den „Verein der Freunde der Burg Rappottenstein“ für das Engagement dieser tollen Band. Dieses Konzert war wohl eines der Highlights unter den vielen bisherigen Veranstaltungen.