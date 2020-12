Auf der Burg Rappottenstein konnte die Saison aufgrund des ersten Lockdowns heuer erst verspätet beginnen. Unter den Umständen kann man sich über die Besucherzahl jedoch nicht beklagen.

Führungen wurden eingeschoben

„Vor allem haben die Gruppen ausgelassen, aber wir hatten viele Tagestouristen“, berichtet Erich Stern von der Burgverwaltung. Das mag damit zusammenhängen, dass in diesem Sommer weniger Fernreisen möglich waren. An so manchen Sonntagen waren sogar deutlich mehr Leute zu Gast auf der Burg als im Vorjahr, sodass teilweise halbstündlich statt wie normalerweise stündlich Führungen angeboten wurden. Mit den Zahlen ist Stern also relativ zufrieden. Rund 7.000 Besucher waren bis Ende September auf der Burg. In einem normalen Jahr hat man etwa 10.000 Besucher über die gesamte Saison.

Neue Pächterin zieht positive Bilanz

Konzerte konnte man auf der Burg zwar nur fünf von den zehn geplanten abhalten, „trotz Auflagen haben wir da aber die Durschnittsbesucherzahl erreicht“, so Stern. Die neue Pächterin der Burgschenke Monika Hahn könne auch eine positive Bilanz ziehen. „Sie ist sehr engagiert und profitierte auch vom Tagestourismus“, erwähnt Stern.

Planung ist im Laufen

Vom neuerlichen Lockdown ist man auf der Burg nun nicht betroffen. „Wir konnten die Saison wie sonst auch Ende Oktober abschließen“, sagt Stern. Nun ist man in der Planungsphase für Veranstaltungen im nächsten Jahr. Man geht dabei derzeit davon aus, Veranstaltungen abhalten zu können, wenn auch vielleicht wieder unter gewissen Auflagen. „Ein Vorteil ist, dass bei uns viel im Freien stattfindet“, meint Stern.

Familien brauchen Unterstützung in der Zeit

Auch die vom Roten Kreuz geführte Kinderburg plant für einen normalen Betrieb im nächsten Jahr. Der Lockdown im Frühjahr bedeutete hier einige Absagen beziehungsweise Verschiebungen. Derzeit ist man aber froh, zumindest in eingeschränktem Betrieb die psychosoziale Begleitung für Familien weiter anbieten zu können. „Gerade in dieser unsicheren Zeit brauchen Familien dringend die Unterstützung“, sagt Laura Sigl. Bis Jahresende sind nur noch Familien zur Trauerbegleitung für einen Aufenthalt auf der Kinderburg angemeldet. Ansonsten bietet man auch Unterstützung für Familien mit chronisch oder schwerkranken Kindern oder Eltern.

Alpakas streicheln kann man weiterhin

Nun achtet man eben sehr darauf, alle Corona-Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. So gibt es etwa kein gemeinsames Mittagessen, auch das Reiten ist derzeit nicht möglich, da man dabei den Abstand nicht einhalten könnte. Die Alpakas hingegen können weiterhin gestreichelt werden. „Es funktioniert auch gut, mit ihnen spazieren zu gehen. Da hat man genügend Abstand“, meint Sigl.

Spenden erhielt man glücklicherweise trotz Corona

Den Sommer über konnte man etwa die gleiche Anzahl an Familien auf der Kinderburg begrüßen, wie in anderen Jahren auch. Natürlich konnten aber einige Benefizveranstaltungen nicht abgehalten werden. „Das Familienfest wurde auch abgesagt, wo normalerweise die Familien, die in den letzten Jahren bei uns waren eingeladen werden“, erzählt Sigl. Finanziell stünde die Kinderburg aber dennoch gut da.

„Spendenübergaben gab es ja trotzdem“, sagt Sigl. Ein Veranstaltungsausfall über längere Zeit würde sich aber sicherlich bemerkbar machen, da natürlich jede Veranstaltung finanzielle Unterstützung bringt.