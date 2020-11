Der 18-Jährige kam am 17. November gegen 10 Uhr zur Autowerkstätte in Ober Neustift. Laut Polizei bemerkte er den Brand am Unterboden seines Pkw.

Der Vitiser konnte den Brand mit einem Handfeuerlöscher löschen. Ein Feuerwehreinsatz war nicht erforderlich. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand.