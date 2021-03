In einer Viertelstunde war Mistkübel gelöscht .

Ein Mistkübel bei der Bushaltestelle in der Andre Freyskorn-Straße in Zwettl auf Höhe der „New Yorker“-Filiale ging am 10. März gegen 18.40 Uhr in Flammen auf. Die Feuerwehr Zwettl-Stadt ging mit zehn Mitgliedern in Einsatz.