Was wurde aus dem Direktor der Hauptschule?

„Das Lehrer-Sein wurde mir in die Wiege gelegt“, verrät Engelbert Müller, der ab 1966 als Direktor die Geschicke der damals neu gegründeten Hauptschule in Rastenfeld leitete. Bereits sein Vater war Lehrer. Zu Müllers Fächern zählten Mathematik, Leibesübungen und Musik. Er übernahm zudem im Jahr 1990 die Funktion des Bezirksschulinspektors. Parallel zur Tätigkeit an der Schule wurde er 1972 zum Bürgermeister der Marktgemeinde Rastenfeld gewählt. In seine 23-jährige Tätigkeit als Orts-Chef fielen die Gemeindezusammenlegungen und ein großes Wegebauprogramm.

Engelbert Müller war auch Gründer der Sportunion Rastenfeld und begeisterter Skifahrer, Bergsteiger und Jäger. Seine Jagd-Reisen führten ihn bis nach Namibia. Nebenbei ist er leidenschaftlicher Fotograf, ein Hobby, das er speziell in der Pension intensiv verfolgt. Viele seiner Fotos fanden in Buchpublikationen Platz. Sein Schwerpunkt liegt in der Naturfotografie mit den vielfältigen Motiven des Waldviertels oder auch den Gebirgslandschaften der Schweiz. Wie viele Bilder er in seinem Archiv hat? „Sehr, sehr viele!“

