Der neue AbHof-Laden der Familie Hofbauer in Ratschenhof wurde am 28. März eröffnet.

Das Nebengebäude mit der Hausnummer 12 wurde in den letzten Monaten saniert und umgestaltet und erstrahlt in neuem Glanz. Im Verkaufsraum befinden sich Bio-Produkte, die direkt am Bauernhof hergestellt werden. Das Angebot ist sehr vielfältig, angefangen von Kartoffeln bis hin zu Schafmilchprodukten.

Es funktioniert wie eine Art „Selbstbedienungsladen“ - Rein in das Geschäft, Produkte die man braucht nehmen und den geforderten Betrag bei der Kasse einwerfen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 6 bis 20 Uhr. Bei größeren Bestellungen kann man auch unter 0676/5053619 vorbestellen.