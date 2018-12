Eine groß angelegte Suchaktion in der Früh und am Vormittag des 29. Dezember ging in der Region Groß Gerungs glücklich aus. Ein 73-Jähriger war seit dem Vorabend abgängig.

Der Mann wurde nach erfolgreicher Suche sicherheitshalber ins Spital gebracht, ihm dürfte aber nichts ernsthaftes passiert sein. Mehrere Feuerwehren der Region sowie eine Rettungshundestaffel und weitere Kräfte waren im Einsatz.