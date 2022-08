Bezirk Zwettl: Wo Energie aus Sonne „geerntet“ werden kann

Werbung

Um den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen voranzutreiben, wurde vom Land NÖ eine weitere Möglichkeit geschaffen: In einem sektoralen Raumordnungsprogramm über PV-Anlagen im Grünland wurden Gebiete definiert, in denen Sonnenkraftwerke auf bis zu fünf Hektar entstehen können – mit entsprechendem Umweltkonzept noch größer. Für den Zwettler Bezirk wurden zwei Flächen festgelegt, beide in der Stadtgemeinde Zwettl.

Silvia Moser wünscht sich rascheren Photovoltaik-Ausbau. Foto: Foto Archiv

Ein Gebiet befindet sich außerhalb von Gerotten an der B 36. Man habe „schlechte Gründe“ – etwa rund um Deponien, Kläranlagen, Straßenrandlagen – wertvoller landwirtschaftlicher Nutzfläche vorgezogen, betont der zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Wie berichtet, hatte zuletzt auch Bauernkammer-Obmann Dietmar Hipp Bedenken zum Verlust landwirtschaftlicher Fläche durch PV-Anlagen geäußert.

Die zweite Fläche, die es ins Raumordnungsprogramm geschafft hat, befindet sich beim Gewerbegebiet, oberhalb des XXXLutz. Für Stadträtin und Landtagsabgeordnete Silvia Moser (Grüne) greift das nicht weit genug, der Zonenplan ermögliche „nur einen Bruchteil der notwendigen PV-Anlagen im Bezirk Zwettl“, kritisiert sie in einer Aussendung.

Nicht alle potenziellen Flächen kamen in Zonenplan

Johannes Prinz: „Auch bei mir hat ein Umdenken stattgefunden.“ Foto: Archiv

Geprüft wurden auch im Zwettler Bezirk noch weitere Flächen, eine musste gestrichen werden: Laut Umweltbericht lag sie in einem „gering vorbelasteten Bereich und überlagert großflächig landwirtschaftliche Produktionsflächen“. Der für Raumordnung zuständige Stadtrat Johannes Prinz (ÖVP) hat zwar noch keine Anfragen zu den beiden Gebieten vernommen, seitens der Gemeinde warte man auf interessierte Investoren. Aber: „Wir sind überhaupt nicht abgeneigt, es ist für die Gemeinde natürlich ein Thema“, sagt er.

Photovoltaik-Ausbau bedeute auch, dass in vorhandenen Baubestand eingegriffen werden müsse, betont Silvia Moser: „Wenn ein Flachdach - etwa im Gewerbegebiet – für eine Photovoltaikanlage taugt, ist innerhalb einer Frist nachzurüsten.“ Und stößt damit auf offene Ohren: „Hinsichtlich Photovoltaik hat auch bei mir ein Umdenken stattgefunden“, sagt Johannes Prinz: Er habe sich mit den Parkflächen im Gewerbegebiet beschäftigt, sei dort auf insgesamt sechs Hektar gekommen, die mit PV-Anlagen überdacht werden könnten: „Und die Dachflächen sind sicher noch weit mehr.“

