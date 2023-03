Zwettl: „Waldviertler Eis“ wird es weiter geben - ohne Fröschl

Wie berichtet, musste Ende Februar über „Der ZuckerBäcker Wolfgang Fröschl e.U.“ das Sanierungsverfahren eröffnet werden. Sanierung von Konditorei - Zweites Insolvenzverfahren für Wolfgang Fröschl - NÖN.at (noen.at)

Laut KSV1870 führt Fröschl die Schwierigkeiten auf die Lockdown-Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung und auch auf hohe Energie- und Produktionskosten des Waldviertel Eises zurück, das er seit 2019 mit Partner Harald Schörgmaier produziert. Das Eis selbst wurde vielfach im Bewerb „Goldenes Stanizel“ ausgezeichnet.

„Waldviertler Eis“ reagiert auf Berichterstattung

Auf den im neuerlichen Sanierungsverfahren Wolfgang Fröschls angeführten Bezug auf die Eisproduktion reagiert nun Harald Schörgmaier, Vertriebsleiter bei „Waldviertel Eis“. „Wir wurden mehrfach darauf angesprochen, ob unser Waldviertler Eis auch vom Sanierungsverfahren betroffen sei. Das sind wir ganz und gar nicht. Das Waldviertel Eis wird es weiterhin geben“, stellt Schörgmaier klar, „jedoch mit einem neuen Produzenten. Hier laufen bereits finale Gespräche.“

Das Waldviertel Eis habe sich am Markt bereits einen sehr guten Namen gemacht. „In den vergangenen eineinhalb Jahren konnten wir unseren Umsatz verzehnfachen, haben fast 100 Vertriebspartner, und unser Eis gibt es mittlerweile in über 120 Vertriebsstandorten in Niederösterreich und Wien“, betont der Vertriebsleiter. Knapp 40 Eissorten, darunter 14 Sommer- und sieben Wintereissorten im Becher, werden demnach von den Kunden gut angenommen.

Fröschl macht als Bäcker und Konditor weiter

Wolfgang Fröschl betont gegenüber der NÖN, dass es ihm ums Eis leid tue. „Es wurde im Sanierungsplan so festgelegt“, so Fröschl. Fröschl möchte sein Unternehmen aus eigener Kraft mithilfe des Sanierungsplanes weiterführen. Er will die Bäckerei und den Pausenverkauf weiterführen, weiterhin Sparmärkte und Nah&Frisch mit seinen Backwaren beliefern. Ein Geschäftslokal ist nicht mehr vorgesehen. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Mario Noe-Nordberg, Waidhofen, bestellt.

Schörgmaier: „Verstehen schlimme Situation Fröschls“

Warum Wolfgang Fröschl die Produktion des Waldviertel Eises als Mitgrund für die neuerlichen finanziellen Schwierigkeiten genannt habe, kann der Verkaufsleiter nicht so ganz nachvollziehen. „Wolfgang Föschl hat unser Eis in Lohnproduktion gemacht. Wir haben natürlich dafür bezahlt. Auch die Geräte, die für die Eisproduktion notwendig sind, haben wir auf unsere Kosten angekauft. Die Tiefkühlung des Eises ist ausgelagert, die Kosten dafür übernehmen wir, ebenso liegt die Vermarktung in unseren Händen“, betont Schörgmaier.

Das händische Abfüllen des Eises sei natürlich arbeitsintensiv, aber dafür wurde laut dem Verkaufsleiter der Eisproduzent auch bezahlt, er habe die Kosten dafür kalkuliert und in Rechnung gestellt. „Natürlich verstehen wir die schlimme Situation von Wolfgang Fröschl, aber die Produktion unseres Eises ist nur ein kleines Standbein in seinem Unternehmen“, meint Schörgmaier.

