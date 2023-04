Bad Traunstein hat weniger Schulden

Bei der Sitzung des Gemeinderates von Bad Traunstein am 31. März berichteten die Mitglieder des Gemeindevorstandes über die vielen Projekte im Vorjahr und über künftige Aktivitäten. Der wichtigste Punkt war jedoch der Rechnungsabschluss 2022, der einstimmig beschlossen wurde. Erfreuliche Details: Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte 2022 auf 612 Euro gesenkt werden, das Haushaltpotential beträgt 363.702 Euro (Infobox).

Berichte über Projekte in der Gemeinde. Bürgermeister Roland Zimmer (ÖVP) berichtete, dass die Nächtigungen gegenüber 2019 um 20 Prozent gesunken seien. Erfreulich sei aber die Fertigstellung der Musikschule und die Idee, eine Reihenhaussiedlung in der Gemeinde zu planen. Froh sei er darüber, dass der Transport der Schüler und Kindergartenkinder trotz Mangels an Busfahrern gesichert werden konnte.

Vizebürgermeister Wolfgang Kornberger informierte über die Anschaffung neuer Hochbeete für den Kindergarten und über Sanierungen am Spielplatz. Auf die Gemeindesäuberungsaktion wies Herbert Fichtinger hin. Birgit Höchtl sprach eine Einladung zum Viertelsfestival aus, an dem die Musikschule mit einer Veranstaltung am 12. Mai teilnehmen wird. Bis zur Ausstellungseröffnung von Chris Novi am selben Tag soll die Sanierung der Galerie am Wachtstein abgeschlossen sein.

Projekte für 2023 sind die Errichtung des Löschwasserbehälters in Stein, Flurbereinigung in Kaltenbach und die Bewerbung des Glasfaserprojekts.

Auszeichnung für Gesunde Gemeinde. Für die Gesunde Gemeinde – betreut von Monika Mach – wurde die Gemeinde mit der silbernen Plakette ausgezeichnet. Das vielfältige Fitness-Angebot für Kinder bis Senioren wird von allen Altersgruppen gut angenommen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Rechnungsabschluss per 31. Dezember 2022.

Kassenbestand: 250.610 Euro;

Nettovermögen: 8.863.174 Euro;

Haushaltspotential 363.702 Euro;

Darlehensschulden: 1.324.930 Euro (mit Wasser und Kanal);

Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Wasser und Kanal): 612 Euro;

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.