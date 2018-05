Die Vorbereitungen, damit man den 42 Kilometer langen „Knödelland-Radweg“ eröffnen kann, laufen auf Hochtouren.

Mitte der Vorwoche wurde ein 450 Meter langer Weg, der Teil der Hauptroute sein soll, zwischen Ganz und Bernschlag im Auftrag der Gemeinde Schwarzenau von der Firma Swietelsky asphaltiert. Für das Teilstück investiert die Gemeinde 30.000 Euro. Der Radweg wurde auf 3,5 Metern Breite asphaltiert.

Die Hauptroute (es gibt auch noch einige „Abzweiger“) führt von Schwarzenau über Limpfings nach Willings, Waldberg, Weinpolz, Göpfritz/Wild, Merkenbrechts, Allentsteig, Zwinzen, Ganz, Bernschlag, Großkainraths und Echsenbach über Modlisch zurück wieder nach Schwarzenau.

Wer Routen, kürzer als 42 Kilometer, radeln möchte, kann mit mehreren Verbindungswegen abkürzen. Zwei Verbindungswege führen über Großhaselbach, einer von Schwarzenau nach Ganz, der andere von Waldberg nach Ganz. Ein weiterer Verbindungsweg führt von Weinpolz über Scheideldorf und Thaua direkt nach Allentsteig.

Radweg verbindet Knödelland-Wirte

Er grenzt damit auch an den Radweg Thayarunde (Göpfritz/Wild und Windigsteig), der fast ausschließlich im Bezirk Waidhofen verläuft, genauso an, wie an die Kamp-Thaya-March-Top-Radroute (KTM), wo in Schwarzenau und Echsenbach umgestiegen werden kann. In Göpfritz kann man zusätzlich noch auf den Bandlkramerweg umsteigen.

Schwarzenaus Bürgermeister und ASTEG-Kleinregionsobmann Karl Elsigan freut sich, den Knödelland-Radweg bald eröffnen zu können. „Der Radweg verbindet unsere Knödelland-Region und unsere Knödelland-Wirte miteinander. Damit wird Kulinarisches Radeln garantiert“, betont der Bürgermeister im Gespräch mit der NÖN.

Die Eröffnungsfeier wird in Allentsteig am 9. Juni im Restaurant zum Stadttor (Gasthaus Kratochvil) stattfinden.