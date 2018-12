Das Glasfaserprojekt wird in den ASTEG-Gemeinden (inklusive Pölla) 2019 umgesetzt. Dafür wird zu Jahresbeginn auch die „ASTEG Plus iProjekt GmbH“ durch die Kleinregion ASTEG gegründet. Derzeit ist man bereits intensiv mit den Vorbereitungsarbeiten zur Gründung beschäftigt.

Da die A1 Telekom Austria den Förderzuschlag zu Schwarzenau aus der Breitbandmilliarde des Bundes bekommen hat, wird sie auch in Schwarzenau das schnellere Internet errichten. A1 plant aber nicht die Glasfaserverkabelung zu jedem einzelnen Haushalt, sondern nur zu „ARUs“ (Access Remote Units). Die grauen Kästen, die am Straßenrand oder Gehsteig stehen werden bilden das Ende der Glasfaserleitungen, im Anschluss werden zu den Häusern weiterhin Kupferleitungen gelegt. Von der Länge der Kupferleitungen hängt auch die Bandbreite stark ab, weshalb A1 derzeit am stärksten beim Ausbau darauf setzt, wie auf der A1-Homepage zu lesen ist.

"Baubeginn soll 2019 erfolgen"

„Die Kleinregion verdichtet dann das Netz, sodass an der schwächsten Stelle zumindest 100 Mbit Up- und Download möglich sind“, betont ASTEG-Obmann und Bürgermeister von Schwarzenau, Karl Elsigan. Nicht nur im Hauptort, sondern auch in jeder Katastralgemeinde wird es mindestens einen ARU geben, er schätzt, dass über die neue GmbH der ASTEG zirka fünf ARUs mehr errichtet werden. In Siedlungsgebieten, in denen die Glasfaserleerverrohrung schon mit verlegt wurde, wird die Leitung auch eingeblasen. Das ist in den neuen Siedlungsgebieten (Sonnensiedlung Hausbach und in Schwarzenau Am Kaibrunnen) sowie im Betriebsgebiet von Hausbach. A1 will mit der Errichtung bis Ende 2019 fertig sein.

In den Gemeinden Echsenbach, Pölla und Allentsteig wird die Errichtung über die „iProjekt“ abgewickelt. Das war vor allem wegen der Herstellung der Rechtssicherheit nötig, wodurch sich aber auch der Zeitplan verändert: Ausschreibung und Baubeginn sollen 2019 erfolgen, betonen Elsigan und Echsenbachs Bürgermeister Josef Baireder. 2020 werden dann die ersten Umsetzungen abgeschlossen.

Um die Förderung des Landes NÖ zu erhalten, braucht der Hauptort und jede Katastralgemeinde 40 Prozent der Haushalte, die sich anschließen. Echsenbach und Pölla haben diese schon überall erreicht. Allentsteig stehe im Hauptort auch schon knapp davor, die Quote zu erfüllen. Schwarzenau braucht wegen des A1-Ausbaus keine Quote zu erreichen.

Göpfritz machte bereits als Glasfaser-Pilotregion des Zukunftsraumes Thayaland (Kleinregion, die den gesamten Bezirk Waidhofen umfasst) mit.