Die Schwammerlsaison geht schön langsam dem Ende zu. Herrenpilze, Eierschwammerl und Co. erfreuten heuer viele. Doch diese Freude wurde bei einigen Schwammerlsuchern der Region durch das rücksichtslose Verhalten eines „Kollegen“ getrübt.

„Man findet immer wieder eine große Menge an zerschnittenen Schwammerln im Wald, die dieser ‚Waldfrevler‘ nach seiner Schwammerlsuche zurücklässt. Das geht schon seit einigen Jahren so. Er ist ja vielen bekannt“, betont ein NÖN-Leser. Zuletzt gab es einen derartigen Vorfall in der Vorwoche: „Auf einer gesperrten Forststraße war dieser besagte Herr mit seinem großen Geländewagen im Ennsberger Wald unterwegs. Ohne Rücksicht auf Fahrverbot durchquert er die Furt durch die Grosse Krems. Was sich dann im Wald abspielt, lässt den Naturfreund erschauern: Im Akkordtempo werden Pilze geschlachtet, man kann es gar nicht anders beschreiben. Alles, was er nicht brauchen kann, wird zerschnippelt, zertreten und ruiniert, nur die Gustostückerl werden mitgenommen“, zeigt dieser NÖN-Leser auf. „Die Reste, die noch für den normalen Schwammerlsucher für Trockenpilze und zum Einfrieren bestens brauchbar wären, bleiben wie auf dem Schlachtfeld liegen.“

Diese Art der Schwammerlsuche sei zu hinterfragen, noch dazu, wo man schon den Kindern erklärt, dass man sorgsam mit Fauna und Flora umgehen soll, damit sich auch die nächsten Generationen daran erfreuen können. „Da sich das ‚grausige Ritual‘ jährlich zur Pilzsaison wiederholt, wurde der Mann auf sein zweifelhaftes Handeln bereits angesprochen“, erzählt der verärgerte NÖN-Leser. Er würde durch das Zerschneiden und Liegenlassen der Pilzreste doch die Vermehrung der Pilze fördern, so hätte seine Antwort gelautet.

Das können weder Biologe Axel Schmidt noch der Inhaber des Waldviertler Pilzgartens in Mistelbach (Gemeinde Großschönau) bestätigen: „Dort, wo Pilze wachsen, liegt das Myzel tief unter der Erde.“

Seitens der Polizei sei von diesen Vorfällen nichts bekannt. „Aber wenn jemand trotz Fahrverbotes auf Forst- oder Güterwegen unterwegs ist, kann man sehr wohl die Polizei verständigen,“ betont Wolfgang Gottsbachner vom Bezirkspolizeikommando. Betreffend der Schwammerl werde es schwieriger: „Die Rückstände stellen ja keine Verunreinigung dar.“