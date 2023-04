1. Regionaler Genussfrühschoppen in Zwettl

Zum ersten Mal findet am Samstag, dem 6. Mai , der regionale Genussfrühschoppen statt. Stadtgemeinde und HLW, die private weiterführende Schule des Vereins für Franziskanische Bildung, präsentieren Besonderheiten aus der Region. Die Angebote der Projektpartner und der Projektgruppen der Schülerinnen der IV. Klassen stehen unter dem Motto „Regionalität“ entsprechend dem Ausbildungsschwerpunkt an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Zwettl.

Der regionale Genussfrühschoppen am Gelände der Schule in Zwettl bringt den Besuchern die Vielfalt der Region nahe. Geboten wird ein Entdeckungsreise regionaler Produkte und eigens für die Veranstaltung kreierter Schmankerl. Genießen Sie die kulinarischen Spezialitäten der Waldviertler Küchen, Backstuben und Bauernhöfe.

Geboten werden Blunzn-, Grammel- und vegetatisches Gröstel – Fleischerei Bauer, Nudelboxen mit alternativen Getreidesorten – Biohof Anthofer, Brotbackmischungen – Wurmhof Thaler, Dinkel-Hanfnuss-Porridge- Naturgut Kröpfl, Vermuth & Gin – Die neuen Trendgetränke - Fam. Dirnberger/Eisengraberamt, Mohn-Kriecherl-Schaumrollen Bäckerei Prinz, erfrischendes Schafmilchjoghurt mit Früchten - Biolandwirt Hofbauer, Erdäpfelspiralis mit Schafmilchdip, Waldviertler Würstelvariationen - Fleischerei Bauer, Säfte - Fam. Dirnberger/Eisengraberamt, Genussbier - Privatbrauerei Zwettl, Genussweine sowie Genusssekt und Frizzante - Winzer Krems.

Die Durchführung dieser kulinarischen Veranstaltung wird von der Privatbrauerei Zwettl, Lagerhaus Zwettl, Winzer Krems und auch vom Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Müllbeseitigung Bezirk Zwettl unterstützt.

Das Programm beginnt um 9.30 Uhr mit einem Empfang, musikalisch umrahmt von Schülern und Schülerinnen der HLW/BASOP Zwettl. Um 10 Uhr öffnet der Genussfrühschoppen mit Genusszeile.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.