Südliches Waldviertel: So gut schmeckt meine Region

Nach dem gelungenen Leader-Projekt „So schön ist meine Region“ im Vorjahr, das einen Fotowettbewerb beinhaltete, startet heuer die Leader-Region Südliches Waldviertel – Nibelungengau mit einem neuen Projekt.

Unter dem Motto „So gut schmeckt meine Region“ lädt die Leaderregion Südliches Waldviertel-Nibelungengau zur Teilnahme an einem Rezept-Wettbewerb ein. Gesucht werden Gerichte, deren Hauptzutaten direkt in den 34 Mitgliedsgemeinden der Leaderregion angebaut beziehungsweise produziert werden. Die Einreichung ist in drei Kategorien möglich:

Suppen und Vorspeisen

Hauptspeisen

Nachspeisen

Jeder Teilnehmer kann maximal drei Rezepte einreichen. Ganz wichtig dabei ist, dass bei der Einreichung Name, Anschrift sowie die Telefonnummer angegeben werden. Auch ein Foto des persönlichen Lieblingsrezeptes wäre wünschenswert.

Eine Jury bewertet die Einreichungen und wählt die verlockendsten 50 Rezepte aus, die bis zum Herbst in einem regionalen Kochbuch veröffentlicht werden. Die Urheber der besten neun Rezepte (drei Vor-, drei Haupt- und drei Nachspeisen) werden eingeladen, ihre Gerichte vorzukochen. Dabei werden dann die drei Sieger gekürt.

Natürlich warten auf die Gewinner auch kulinarisch hochwertige Preise. Der erste Platz sind zwei Übernachtungen für zwei Personen in Turin sowie der Eintritt zur Genuss- und Geschmacksmesse in Turin von 9. bis 11. Oktober 2022. Platz zwei darf sich über ein Genusswochenende zu zweit mit zwei Übernachtungen im Waldviertel freuen. Und auf den Drittplatzierten wartet ein Abendessen mit der Familie (bis zu fünf Personen) in einem Gourmetrestaurant in der Region. Einsendungen bitte an: office@leaderregion.at, Einsendeschluss: 18. März 2022.

