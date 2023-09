Waldviertler Schokolade mehr als ein Nischenprodukt

Regionale Produkte des Waldviertels liegen im Trend. Sie haben seit vielen Jahren Eingang in die Regale der Hersteller und Vermarkter gefunden. Für viele Kunden überraschend, hat sich in den letzten Jahren ein Produkt etabliert, welches bisher mit Regionalität kaum verknüpft wurde - Schokolade.

Die Schokoladeproduzenten der Konditorei Hagmann aus Krems als auch aus die Schokoladenmanufaktur Müssauer aus Waidhofen/Thaya produzieren eine umfangreiche Schokopalette. In Zusammenarbeit mit Waldviertler und Zwettler Firmen entstanden produktspezifische Schokoladenvariationen. Als süße, wohlschmeckende Versuchung verführen sie zur Schokolust. Verpackt in Staniol, mit individuellen Schleifen überzogen, dienen sie zusätzlich als Werbeträger. Viele Zwettler Firmen folgen diesem Vermarktungskonzept. Sehsinn, Geschmacksinn und Genussfreude führen zu positivem Kundenverhalten.

Von der Whisky- bis zur Graumohnfüllung

Bitterschokolade mit Whiskyganache gefüllt, hergestellt in der 1. Kremser Schokolademanufaktur, wird am Waldviertler Roggenhof der Familie Haider zusätzlich zu Hochprozentigem angeboten. „Unsere Whiskyschokolade ist auch bei vielen Wiederverkäufern beliebt. Den Entwurf mit der Schokoladenschleife haben wir in Abstimmung mit der Konditorei Hagmann in Krems gemacht“, erzählt Whiskydestillateurin Jasmin Haider-Stadler.

Im Mohndorf Armschlag steht der Waldviertler Graumohn im Mittelpunkt. „Die Idee, eine Schokolade mit Graumohn zu entwickeln, ist schon vor über 25 Jahren entstanden. Der Graumohn harmoniert sehr gut mit der Schokolade, und die Nachfrage steigt ständig,“ bestätigt Franziska Neuwiesinger-Hörth vom Mohnwirtshaus. Die kreativen Schokoladenschleifen der Armschläger haben sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert und angepasst.

Bierig süße, dunkle Schokovarianten mit einschlägigen Schleifen erhält man in den Brauereien Zwettl und Weitra. In Kooperation mit der Schokoladenmanufaktur/Konditorei Müssauer in Waidhofen/Thaya hat man mit der Zwettler Bierschokolade ein Unikat geschaffen. „Es kommt bei unseren Kunden sehr gut an und wird zusätzlich als Geschenk gerne mitgenommen“, meint Rudolf Damberger von der Brauerei Zwettl.

Mit Schokoladenvariationen hat der Besucher bei Waldland in Oberwaltenreith die süße Qual der Versuchung. Von Mohnschokolade über Milch- oder dunkler Schokolade, versetzt mit Marillen, Heidelbeeren oder Zwetschken, reicht die Auswahl regionaler Geschmacks- und Naschprodukte.

Das Waldviertel als Genussviertel - auch bei Schokolade

Und was wäre der Bezirk Zwettl ohne die Firma Sonnentor in Sprögnitz? Bei Johannes Gutmann geht die gelebte Regionalität schon weit über die Grenzen hinaus. Schokolade in Form von Kakao, Trinkschokolade oder Lieblingskakao wird ergänzt durch die Schokoladeriegel mit extradunkler Milchschokolade, gefüllt mit Mandel- und Haselnussnougat. Eine Kooperation mit dem Südsteirischen Schokoproduzenten Josef Zotter macht den Zugriff auf eine riesige Schokopalette möglich.

Die Fair Trade-Schokolade des südsteirischen Schokolade-Produzenten Zotter fällt allein schon durch ihre besonderen Schleifen auf. Mit dem Konterfei von Johannes Gutmann oder der Illustration des Hundertwasserbrunnens verbindet man sofort eine Botschaft. Bodenständigkeit, Regionalität erfreut sich großer Beliebtheit und trägt zum Ruf des Waldviertels als Genussviertel bei.

Selbst kleinere Regionalproduzenten haben eigene Schokoladeprodukte im Sortiment. So gibt es am Wegwartehof in Merkenbrechts sogar Milchschokolade aus zertifizierter Stutenmilch nach Demeter Art.

Die Ferialpraktikanten Vanessa Weidenauer, Lara Bock, Kathrin Fehsl, Barbara Rameder lieben besonders die Mohnschokolade bei der Mohnwirtin. Foto: Joachim Brand

Die Palette der Schokoladensorten in ihren unterschiedlichen, kreativen Schleifen zählen zu den süßen Versuchungen des Waldviertels. Foto: Joachim Brand

Die tropischen Früchte des Kakaobaumes enthalten die Kakaobohnen. Meist werden die Früchte händisch geerntet und ähnlich den heimischen Kürbissen, die Samen aus dem Fruchtfleisch herausgelöst. Als größter Produzent für Kakaobohnen gilt der westafrikanische Staat Ghana.

Danach werden die Samen aufgeschüttet, vergoren bzw fermentiert und getrocknet. Danach werden sie meist in den verarbeitenden Betrieben in Europa geröstet, gemahlen, gewalzt und conchiert. Das heißt die Rohmasse wird erwärmt, gerührt, bis die Kakaomasse entsteht.

Eine Kakaobohne enthält 54% Kakaobutter, 11,5% Eiweiß, 9% Zellulose ua.

Bis zu 600 Inhaltsstoffe bilden je nach Herkunft und Produktion unterschiedliche Geschmackserlebnisse.

Die süße Verführung umfasst 5 Schokoladesorten:

Weiße Schokolade, Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade, Halbbitter Schokolade, und Bitterschokolade.

Je dunkler die Schokolade desto höher ist ihr Kakaoanteil.

Schokolade sollte bei einer kühlen gleichbleibenden Temperatur aufbewahrt werden.