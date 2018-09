Der Hopfen wurde im Bezirk in der Vorwoche in Reichers geerntet.

Sieben Landwirte bauen in Rudmanns, Kleinotten, Marbach am Walde, Werschenschlag und Reichers in zwölf Hopfengärten 14 Hektar an. Damit können die Partner-Bauern die Privatbrauerei Zwettl mit durchschnittlich 20.000 Kilogramm Hopfen pro Jahr versorgen. Obwohl der Hopfenanbau sehr aufwendig ist, konnte Braumeister Karl Schwarz sen. vor über 30 Jahren die ersten Landwirte davon überzeugen, wieder mit dem Hopfenanbau im Waldviertel zu beginnen, denn im Waldviertel musste Anfang des Ersten Weltkrieges der Hopfen dem Brotgetreide weichen.

Zwettler Hopfen ist etwas besonderes

Für den Hopfenanbau brauchen die Bauern eigene Maschinen und Darren, indem sie den Hopfen trocknen und lagern können. Für sein 2,6 Hektar großes Feld fallen rund 2.000 Mannstunden Arbeit an, berichtet Hopfenbauer Sepp Fröschl aus Reichers.

Die Hopfenfelder sieht man am ersten Blick - so wachsen die Ranken rund acht Meter an einem dünnen Draht in die Höhe, bevor sie geerntet werden können. Der Bauer muss ständig ein Auge auf den Hopfen haben. Das Spezielle dabei ist aber, dass es mit dem Waldviertel nur drei relevante Hopfenanbaugebiete mit rund 260 Hektar in Östereich gibt. Das Mühlviertel und das steirische Leutschach sind die anderen beiden.

Zwettler Bier

„Meine Familie hat den Hopfen zurück ins Waldviertel gebracht. Rund um Zwettl ernten unsere Partner-Landwirte vorzüglichen Hopfen“, ist Brauereiinhaber Karl Schwarz stolz. Er will künftig auch weitere Spezial-Hopfen im Waldviertel kultivieren, bisher werden die Hopfensorten „Zwettler Perle“, „Hallertauer Tradition“ sowie „Magnum“ angebaut.

Alleine die Tatsache, dass die gesamte Hopfenernte Österreichs nur für ein Drittel des in Österreich produzierten Bieres ausreicht, lässt den besonderen Wert des Zwettler Hopfens erkenne. „Es ist der Wunschtraum jedes Brauers, wenn alle Zutaten aus seiner Gegend kommen – denn dann ist das Zusammenspiel ideal und das Bier besonders harmonisch“, erläutert der Zwettler Braumeister Heinz Wasner.

Er betont, dass Hopfen nicht gleich Hopfen ist, das „Hopfen zupfen“ vergleicht er in seiner Empfindlichkeit mit der Weinlese. Vor Ort überzeugt sich Wasner von der Qualität des wesentlichen Biergeschmack-Gebers. „Eine Dolde braucht man ungefähr für ein Seiterl Bier. Pro Liter Bier benötigen wir rund vier bis fünf Liter Wasser in der Herstellung“, gibt er Einblick in die Braukunst.