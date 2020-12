Ein neues Buch über die Geheimnisse des Waldviertels veröffentlichten vor kurzem Norbert Müllauer und Dorothea und Johann Berger. Auf einer spannenden Reise durch das Waldviertel entdeckte das Trio zwischen Schrems und Bad Traunstein und zwischen Langschlag und Altpölla 112 Kleindenkmäler, die um 1930 von den Zwettler Künstlern Hans Neumüller, Rudolf Pritz und Friedrich Wolf als Gouache, als Farbstiftzeichnung oder in Tempera festgehalten wurden. Die Kunstwerke werden mit dem Wanderblog zcrux.zwalk.at gegenwärtigen Aufnahmen und einer ausführlichen Beschreibung gegenübergestellt. Die Ergebnisse der Recherchen wurden jetzt im Buch "Kleindenkmäler im mittleren Waldviertel" veröffentlicht.

Begonnen hat es vor einigen Jahren mit einem Zufallsfund. Ein unscheinbarer kleiner Stoß von Bildern, die aus einem Abbruchhaus in Zwettl stammten und in die Hände eines Altwarenhändlers gelangten. Entdeckt von einem heimatkundlichen Sammler, stellte sich sehr bald heraus, dass es sich dabei um einen besonderen Schatz handelt.

112 Abbildungen von Kleindenkmälern, vielfach nicht beschriftet und daher schwer zuordenbar, konnten einer Entstehungszeit um 1930 zugewiesen werden. Obwohl keine einzige Abbildung signiert war, ließ sich die Herkunft und der Personenkreis, die für die Entstehung der Bilder in Frage kamen, auf die drei Zwettler Künstler Hans Neumüller, Rudolf Pritz und Friedrich Wolf eingrenzen. Alle Blätter sind im Format von etwa 15x12 cm, nicht signiert und können nicht eindeutig zugeordnet werden. Die meisten Werke haben rückseitig einen Standorthinweis in Kurrentschrift. "Wir wissen nichts über die Auswahlkriterien, die zu den Abbildungen der einzelnen Denkmäler geführt haben, und was die einzelnen Künstler veranlasst hat, auf kleinformatigen Blättern ihre Eindrücke wiederzugeben. Es gibt auch wenig biografische Angaben über die Personen, die miteinander bekannt waren. Rudolf Pritz war mit Friedrich Wolf verschwägert", so Norbert Müllauer.

Experten erfassten 3.000 Objekte

Eine besondere Rolle bei der Aufarbeitung der einzelnen Objekte spielten Dorothea und Johann Berger. Ausgewiesene Experten bei der Bearbeitung von Kleindenkmälern im mittleren Waldviertel, die mit ihrem Wanderblog zcrux.zwalk.at so gut wie alle Kleindenkmäler der Region – über 3.000 Objekte - erfasst hatten, konnten bei der Katalogisierung und Beschreibung ihre Kenntnisse beisteuern. Beeindruckende Resultate waren das Ergebnis, da so manches abgebildete Objekt nicht mehr existiert und damit Ansichten von nicht mehr vorhandenen Denkmälern zu unschätzbaren Dokumenten wurden. "Faszinierend bei dieser Arbeit, die einen Einblick in die gewachsene Kulturlandschaft ermöglicht, sind die Vergleiche von historischen Kartenaufnahmen durch das Internetportal www.mapire.eu. Der direkte Vergleich ist wie ein Fenster in die Vergangenheit, wo viele Kleindenkmäler in den Kartenwerken eingetragen sind, die nicht mehr existieren", so Norbert Müllauer.

Die kleinformatigen Kunstwerke sind einzigartige Dokumente, eine kulturgeschichtliche Rarität, ein Fenster in eine vergangene Zeit. Der außergewöhnliche Wert ergibt sich daraus, dass einige von den abgebildeten Objekten bereits verschwunden sind, manche baulich umgestaltet wurden oder nicht mehr besichtigt werden können. Die Abbildungen der Kleindenkmäler können nun in diesem Bildband vorgestellt werden. Einer ausführlichen Beschreibung und einem Kartenausschnitt zur Orientierung werden Aufnahmen der Gegenwart gegenübergestellt.

Erhältlich ist das neue Buch in der Buchhandlung Grohmann in Zwettl sowie bei Norbert Müllauer, Bestelladresse: Dr. Franz Weismann-Str. 26, 3910 Zwettl, muno@gmx.at oder per Telefon: 0680/4406244.