Vier Monate in Projekten: NÖN-Kollegin Peneder erlebte Italien

Vier Monate alleine durch Italien reisen und nebenbei für verschiedenste Projekte arbeiten – das hat Emma Peneder gemacht. Die 23-jährige NÖN-Waldviertel-Redaktionsmitarbeiterin ist Absolventin der HTL Mödling, stammt aus Waidhofen an der Thaya und interessiert sich stark für Nachhaltigkeit – und für Reisen und das Kennenlernen anderer Kulturen.

Im ersten Monat schaute sie sich das Land nur an und wohnte in Airbnbs. Die folgenden drei Monate verbrachte sie aber in unterschiedlichen Projekten, wo sie arbeitete und ihr dafür Essen und Unterkunft geboten wurden. Um diese Projekte zu finden, wurde sie Mitglied auf der Plattform wwoof, was für „world wide oportunities on organic farms“ steht. Dort suchen Leute aktiv nach Freiwilligen, die gegen Essen und Unterkunft mithelfen können und wollen. Emma entschied, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, obwohl sie anfangs nicht mal ein bisschen Italienisch konnte. Sie sagt: „Für mich war es interessant, neue Lebensstile und kulturelle Einflüsse kennenzulernen.“

Italien hatte sie eigentlich gewählt, weil sie wo hin wollte, wo es warm ist – doch Mitte Mai bis Mitte Juni regnete es meist. Am Ende ihrer Reise auf Sizilien kletterten die Temperaturen dann auch einmal auf 47 Grad Celsius. Für ihr jeweils nächstes Ziel entschied sich Emma während der Reise, das ließ sich durch die Plattform wwoof geschickt organisieren. Sie wusste also nicht, wie lange sie unterwegs sein würde, als sie aufbrach.

Berührende Begegnungen

Das erste Projekt, das sie besuchte, war in Sora, das zwischen Rom und Neapel liegt. Sie arbeitete als Küchenhilfe auf einem ehemaligen Bauernhof, auf dem nun Yoga und Gästezimmer angeboten werden. Dort gab es zwar ein Gemeinschaftsgefühl mit den anderen Freiwilligen, sie fühlte sich allerdings vom Gastgeber nicht wertgeschätzt. Trotzdem fand sie positive Seiten, der 75-jährige Vater des Gastgebers, Giuseppe, der ausschließlich Italienisch sprach, wuchs Emma sehr ans Herz. Von ihm lernte sie auch ihre ersten Worte für Zahlen und Gegenstände auf Italienisch.

Die Tätigkeiten, die verlangt wurden, waren nicht dieselben, die auf der Plattform angegeben waren, sie war enttäuscht, weil sie statt im Garten hauptsächlich in der Küche gebraucht wurde. Als der nur zehntägig geplante Aufenthalt vorbei war, war sie doch erleichtert, da das Projekt im Nachhinein gesehen eigentlich auch nicht sehr nachhaltig war.

Neue Freundschaften

Die zweite Station machte Emma für sieben Wochen in Rivello in Süditalien im Ecovillage „Massaria del Sonante“, das sich allerdings noch in seinen Anfängen befindet. Die Familie, die sie dort bei sich aufnahm, wuchs ihr sehr ans Herz, da sie auch abgesehen von der Arbeit einiges miteinander unternahmen. Beispielsweise besuchte sie mit dem Gastgeber die Christusstatue in Maratea.

Im Ecovillage lebte sie, im Gegensatz zum ersten Projekt, richtig mit den Menschen im Dorf mit. Emma kümmerte sich um verschiedenste Aufgaben im Garten, auf den Feldern und bei der Kinderbetreuung, lernte neue Leute und Lebensstile kennen. Fasziniert erzählt sie: „In der Nachbarschaft gab es einen 90-jährigen blinden Mann, der Körbe geflochten hat.“

Ricotta-Herstellung und Wildfeuer auf Sizilien

Drei weitere Wochen führten die Waldviertelerin zum dritten Projekt nach Cefalú auf Sizilien. Es war eine Art Kinder- und Familiencamp mit Umweltschwerpunkt, wo ihr Aufgaben in der Küche und im Garten zugeteilt wurden. Emma erzählt: „Da gab es einen Nachbarn, der Ziegenhirte war. Er war sehr gastfreundlich, wir durften auch einmal die Ziegen melken.“ Bei Giulio, der schon sein ganzes Leben Ziegenhirte war und nur Italienisch sprach, durfte sie herausfinden, wie Ricotta hergestellt wird.

„Er hing alle seine Utensilien und seine Sachen generell, also auch zum Beispiel Sessel, in die Olivenbäume, wenn er sie gerade nicht gebraucht hat“, berichtet Emma. In Sizilien wüteten Ende Juni einige Wildfeuer, die sie als sehr beängstigend empfand.

Wertvolle Erfahrungen gesammelt

Rückblickend auf ihre Reise meint sie: „Ich habe aus erster Hand erfahren, wie es ist, in einer gemeinsamen Struktur zu leben.“ Sie findet es bereichernd, wenn man weiß, woher die Lebensmittel kommen und wenn man ökologisch lebt: „Es ist wertvoll zu wissen, wie man alles selbst macht und wie wichtig Beziehungen dafür sind.“

An alle gerichtet, die überlegen, selbst so ein Abenteuer zu erleben, sagt sie: „Man muss keine Angst davor haben.“ Es sei zwar immer schwer, Abschied zu nehmen, aber auch schön, zu neuen Orten unterwegs zu sein. Außerdem rät sie, so eine Reise allein zu machen, da man so mehr neue Leute und Situationen kennenlernt. Sie selbst hat jetzt Freunde aus aller Welt, da sie unter anderem Menschen aus den USA, Costa Rica, Deutschland, Frankreich, Kanada und Mexiko getroffen hat.

Für die Zukunft steht schon das nächste Abenteuer in Planung: Im Herbst nächsten Jahres wird es wahrscheinlich nach Neuseeland gehen.