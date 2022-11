Fünf auf der Walz trafen sich in Zwettl

Werbung

Unter ihnen war auch Georg Pölzl aus Matzles, der nach vier Jahren heimkehrt. Er zieht jetzt weiter Richtung Waidhofen.

Die Tischler, Maurer und Zimmermänner sind bereits zwischen einem und vier Jahren unterwegs und tingeln auf der Suche nach Arbeit durch ganz Europa. Mindestens drei Jahre und einen Tag lang müssen die Handwerker unterwegs sein, damit es als „Walz“ gilt.

In Empfang genommen wurden die Handwerker von Stadtamtsdirektor Hermann Neumeister und Kassenverwalter Rudolf Gruber. Von ihnen erhielten die Burschen einen Stempel für ihr Reiseprotokoll sowie eine kleine finanzielle Reiseunterstützung. Sie tragen traditionell ihr Sprücherl vor, dann bekommen sie den Stempel und eine kleine Spende als Wegzehrung und danach danken sie mit einem weiteren Spruch. „Wir dürfen das nicht filmen, denn diese Sprücherl sagen sie nur jenen, bei denen sie den Stempel bekommen“, weiß Markus Füxl von der Stadtgemeinde. Und: „Die fünf haben sich ausgemacht, dass sie sich in zwei Wochen in Zwettl treffen, aber keine genaue Uhrzeit, weil sie gar keine Handys haben.“

