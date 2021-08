Not macht bekanntlich erfinderisch. Im Jahre 2019 wurde das traditionelle Sautrog-Spektakel der Landjugend Jahrings zur Saureifenrally umfunktioniert. Nach dem Abbau der Wehranlage in Syrafeld zugunsten eines ungehinderten Fischaufstieges in der Zwettl, war der Wasserstand im vormaligen Staubereich für das Sautrogrennen zu nieder.

Als Ersatz boten sich Lkw-Reifengroße Floße an. Damit konnte die beliebte Veranstaltung nach einjähriger Pause zum zweiten Mal durchgeführt werden.

Die heißen Sommertemperaturen lockten viele Teilnehmer an den Start, die sich der sportlichen und vergnüglichen Herausforderung stellten. Schließlich ging es um Zeit. Zudem konnten an drei verschiedenen Stationen Zusatzpunkte erzielt werden. Beim Dosenwerfen, beim „Schiparacour“ oder beim Reifenwerfen schmolz ein vermeintlicher Zeitvorsprung schnell dahin.

Mit über 30 Jugendlichen hatten Landjugendleiterin Sandra Helmreich und Landjugendobmann Thomas Koppensteiner mehrtägige Vorarbeit geleistet. Für das leibliche Wohl sorgten die emsigen Mitglieder der Landjugend.

Den Mixed-Wettbewerb gewannen Thomas Weissinger und Peter Weissinger.

Bei den Kindern waren Maria Weissinger und Joana Ribl die Schnellsten. Außerdem erzielten sie die Tagesbestleistung. Bei den Erwachsenen gewannen Raphael Volek und Marcel Grünstäudl.

Die als letzte Gruppe gereihten Teilnehmer mit Lorenz Trappl und Kerstin Danzinger erhielten den berühmten Sauschädel.