Tauschen mit viel Herz in Kottes

Vor wenigen Wochen baute die Landjugend Kottes im Rahmen des Projektmarathons eine Verkaufshütte. Jetzt hat sie eine neue Bestimmung als „Tauschparadies mit Herz“ und wird rege frequentiert.

Die Idee hinter dieser besonderen Verkaufshütte auf Rädern ist einfach und nachhaltig: Hier werden Gegenstände, Kleidung & Co. getauscht. Somit setzt sich das „Tauschparadies mit Herz“ in der Konsum- und Wegwerfgesellschaft für eine wichtige Ressourcenschonung ein. So sollen alte, aber gut erhaltene Gegenstände eine zweite Chance erhalten und einen neuen Besitzer finden.

Es werden nur saubere, nutzbare und einwandfrei funktionierende Artikel übernommen. Kleidung, DVD, Bücher, Spielsachen und vieles kann getauscht werden.

Initiatorin Andrea Reinold freut sich dabei nicht nur über einen Besuch, sondern auch über jede kleine Geld-Spende. „Diese Spenden kommen der Renovierung der Pfarrkirche ‚Maria Berg im Tal‘ in Kottes zugute“, sagt Reinold.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.