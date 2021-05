Der brandneue „Falstaff Restaurant Guide 2021“ ist erschienen. Aus dem Bezirk Zwettl schafften es fünf Gastronomiebetriebe in das kulinarische Nachschlagewerk. Mit zwei „Falstaff-Gabeln“ wurden der Bärenhof Kolm in Arbesbach und das Schlosshotel Rosenau ausgezeichnet. Über je eine Gabel dürfen sich die „Leibspeis“ in Sprögnitz, der Mohnwirt Neuwiesinger in Armschlag sowie die Schwarzalm in Zwettl freuen.

Bärenhof Kolm: Mit Küche unter Top Zehn. Mit insgesamt 87 Punkten sicherte sich Michael Kolm vom Bärenhof in Arbesbach erneut zwei Gabeln. „Ich bin zufrieden, die Ambition, sich noch weiter zu steigern, ist aber nach wie vor da“, sagt Kolm zum Erfolg. In der Unterkategorie „Essen“ erzielte er 46 von 50 möglichen Punkten und reiht sich damit in die zehn besten Betriebe in Niederösterreich. „Das zeigt, dass wir eine super Mannschaft in der Küche haben“, erklärt Kolm.

Vor kurzem war der Gastronom gemeinsam mit acht Vertretern der Wirtshauskultur in Wien, um dort Streetfood-Gerichte zu kochen. Für den Gastro-Neustart mit 19. Mai wird bereits getüftelt: „Wir stellen in dieser Woche die Speisekarte zusammen. Mein Team brennt richtig auf die Öffnung, für uns ist das Leidenschaft und Berufung.“

Leibspeis: Neustart auch mit Picknickkörben. Die Falstaff-Auszeichnung mit einer Gabel und 82 Punkten lässt die Mannschaft der „Leibspeis“ in Sprögnitz mit großer Freude in die neue Saison starten. „Es ist uns wichtig, die Sinne unserer Gäste mit österreichischen Klassikern und abwechslungsreichen, vegetarischen sowie veganen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Dabei liegen uns vor allem Regionalität und Saisonalität am Herzen, das zeigt auch unsere regelmäßig wechselnde Speisekarte – alles bio natürlich. Für die richtige Würze sorgen Kräuter und Gewürze von Sonnentor. Frisches Gemüse kommt auch vom hauseigenen Bio-Bauernhof Frei-Hof“, betont Küchenchef Christoph Authried. Bereits im Vorjahr gab es eine Falstaff-Gabel, die Freude über die neuerliche Auszeichnung sei sehr groß.

Für den Neustart im „Bio-Gasthaus Leibspeis“ bereitet das Team auch Picknickkörbe vor, deren Inhalte „an einem lauschigen Platz im Grünen besonders gut schmecken“, betont Carina Hiemetzberger.

Mohnwirt Neuwiesinger: 35 Jahre auf Erfolg hingearbeitet. Für die Mohnwirte-Familie Neuwiesinger in Armschlag ist es bereits die dritte derartige Auszeichnung. „Wir freuen uns natürlich wieder sehr über die eine Falstaff-Gabel und die 81 Punkte. Es ist nicht selbstverständlich, die Anforderungen immer wieder zu schaffen“, meint Rosemarie Neuwiesinger. Mit ihrer Familie sei sie am richtigen Weg, die gelebte Philosophie mit Regionalität und Nachhaltigkeit ein Auftrag. „Wir sind von Anfang an auch Mitglied der Wirtshauskultur, auch hier stehen die regionalen Produkte im Fokus. Natürlich zählt bei Falstaff auch die Zubereitung“, betont Neuwiesinger. „Es ist jetzt endlich so weit, dass man unseren Gasthof kennt und man unsere Familie mit dem Mohn in Verbindung bringt. Darauf haben wir 35 Jahre hingearbeitet.“

Gestartet wird nach dem Lockdown nur im Außenbereich des Gasthauses, und es wird auch die Vorbestellung mit der Abholung der Speisen weitergeführt. „Wir haben im Außenbereich sehr viel Platz. Außerdem wollen wir kein Risiko eingehen und unsere Mitarbeiter und auch die Gäste noch besser vor einer Ansteckung schützen. Im Inneren wäre mir das zu riskant. Im Freien haben wir sicherlich die besseren Karten“, meint die Mohnwirtin.

Schwarzalm: Auch „tierische“ Besucher: In der Zwettler „Schwarz-Alm“ ist die Freude ebenfalls groß. Hier konnte die eine im Vorjahr erhaltene „Falstaff-Gabel“ mit 81 Punkten „verteidigt“ werden. „Wir streben zwar keine Gabeln und Hauben an, freuen uns aber über diese Auszeichnung. Es ist ein Zeichen, dass wir mit unserer Philosophie, gute, regionale und doch ausgefallene Küche den Gästen zu bieten, richtig liegen“, meint Hotelleiter David Binder, und: „Vielleicht können wir uns ja noch verbessern und im nächsten Jahr eine zweite Gabel holen.“ Für den Neustart am 19. Mai laufen in der Schwarz-Alm die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir bringen natürlich auch die eindrucksvolle Terrasse auf Vordermann und werden unseren Gästen kulinarische Köstlichkeiten mit Schwerpunkt Spargel anbieten“, verrät Binder.

Die Nachfrage ist groß, viele haben schon Tische reserviert – das sei laut Binder auch unbedingt erforderlich und gehöre zu einer der Corona-Vorgaben.

Zwei Gabeln und 86 Punkte „räumte“ das Schlosshotel Rosenau ab.