Orgel Rieggers ist einzigartig in Niederösterreich

Über ein Jahr Arbeit und eine Investition von rund 170.000 Euro waren nötig, doch der Aufwand hat sich letzten Endes gelohnt. Die Orgel der Pfarre Rieggers wurde restauriert und erstrahlt nun wieder gebührend in ihrem ursprünglichen Glanz. „Sie ist schließlich eine der größten und schönsten Orgeln in der Region“, betont Walter Tüchler von der Pfarre Rieggers. Auch ein paar Jährchen hat sie mittlerweile auf dem Buckel. Die 1882 von der oberösterreichischen Orgelbaufirma Breinbauer gebaute Orgel war für die Pfarre Rieggers in der damaligen Zeit mit einem Preis von 2.741 Gulden eine bedeutende Investition.

Nur war sie bis zuletzt nur mehr schwer bespielbar und auch klanglich eingeschränkt. Der Grund? „1959 wurde sie vom damaligen Pfarrer als Hindernis betrachtet. Um Platz für mehr Menschen und den Kirchenchor zu gewinnen, ließ er sie von der Emporenbrüstung nach hinten ins Emporengewölbe versetzen“, schildert Tüchler. Dieses sei aber viel zu niedrig für das massive Instrument gewesen und so wurden einfach die Verzierungen des Orgelgehäuses oben und unten abgeschnitten. Eingepfercht in das niedrige Gewölbe sorgte unsachgemäße Instandsetzung über die Jahre für einen Verfall der einst prächtigen Orgel.

Vor einigen Jahren wurde deshalb schließlich der Wunsch nach einer Erneuerung immer lauter und einige engagierte Pfarrangehörige rund um Johannes Layr wollten die Bedeutung der Orgel wieder zur Geltung bringen. Das Instrument sollte aber nicht bloß restauriert werden, sondern auch wieder auf ihren angestammten Platz an der Emporenbrüstung wandern, mitsamt der fehlenden Teile des Gehäuses, sodass alles wieder so aussah und klang wie in den besten Jahren.

Pfarrer war wochenlang zum Spendensammeln unterwegs

Der Wille war da, nur die enormen Kosten von 170.000 Euro mussten von der kleinen Pfarrgemeinde erst einmal gestemmt werden. Durch die Mithilfe mehrerer Gemeinden, der Diözese, des Landes NÖ, des Bundesdenkmalamtes und vielen Spenden aus der Bevölkerung wurde aber doch genug Geld zusammengetragen. „Der Pfarrer war persönlich wochenlang zum Spendensammeln unterwegs“, schildert Tüchler.

Mit der Orgelbaufirma Kögler aus St. Florian nahe Linz wurden auch gleich die passenden Restauratoren gefunden. „Die Orgel wurde klang- und auch spieltechnisch hochwertig restauriert“, erzählt Restaurator Ralf Wittig. Herausforderungen hätte es aber natürlich zuhauf bei einem so einem alten Stück gegeben. So sei die Wiederherstellung der neugotischen Verzierungen besonders schwierig gewesen. „Es handelt sich um erstklassige Arbeiten des Kunsthandwerks. Neuanfertigungen durch den Bildhauer sind aber enorm teuer“, sagt Wittig. Die Lösung des Dilemmas fand man schließlich im Stift Zwettl. Dort gab es im Depot tatsächlich noch einige Teile, die zeitlich und stilistisch passten. Abt Johannes Maria Szypulski überließ diese der Pfarrkirche Rieggers für die Restauration.

„Nach Anpassen oder Nachschnitzen der fehlenden Teile, einer gründlichen Reinigung des Gehäuses und Ergänzen der Vergoldungen besitzt die Orgel wieder ein stimmiges Aussehen: ein 140 Jahre altes Instrument, das aussieht, als wäre es immer gut gepflegt worden“, betont Wittig.

Die restaurierte Orgel steht nun wieder an selber Stelle wie beim Bau 1882. Foto: Franz Pfeffer

Die Pfarrkirche Rieggers darf sich nun über ein wahrhaftiges Unikat freuen. Die Suche der Restauratoren nach vergleichbaren Orgeln brachte nämlich ein überraschendes Resultat: Es gibt keine mehr. Die Orgel von Rieggers ist einzigartig in Niederösterreich.

Die restaurierte Orgel wird am 25. Juni um 9.30 Uhr bei der Messe offiziell eingeweiht.