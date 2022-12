Bezirk Zwettl: Profis über die Schulter gucken

Um die Wirtshauskultur hochleben zu lassen, erschien ein Kochbuch der Bezirks-ÖVP mit 15 Rezepten von Wirten aus dem Bezirk. Bei der Präsentation des Kochbuchs letzte Woche konnte die NÖN im Dorfwirtshaus Sallingstadt von Roswitha Schaden deren Koch Dominik Schmid bei der Zubereitung des „Bestsellers“, dem Erdäpfel-Cordon bleu, zusehen und sich wertvolle Tipps holen.

ÖVP-Bezirkspartei-Obmann Franz Mold erklärte die Absicht hinter diesem Kochbuch: „Wir wollten in der Corona-Krise mithilfe dieses Buches unsere Wirte unterstützen, indem wir mit diesem Rezeptbuch die Wirte und ihre gute Küche vor den Vorhang holen.“ Von der Biersuppe (Schwarzalm) übers gebratene Gansl (Döllerwirt, Großhaselbach) und Topfen-Bärlauch-Knödel (Gasthaus Bauer, Grafenschlag) bis zu Neuwiesingers (Armschlag) Mohnzelten-Rezept finden sich Vorspeisen bis Desserts in dieser Ausgabe des Bezirkes Zwettl.

In der Edition „blau-gelb“ erschienen in jedem Bezirk Niederösterreichs Rezeptbücher der Wirte. Von Mold selbst befindet sich auch ein Rezept in der Zwettler Ausgabe. Dabei handelt es sich um eine klare Gemüsesuppe, in der auch die beliebten „Ditta“-Erdäpfel nicht fehlen dürfen.

Bei der Präsentation des Kochbuchs füllte Dominik Schmid den Erdäpfelteig klassisch mit Schinken und Käse als Cordon bleu. Gerne wird das Gericht im Dorfwirtshaus auch vegetarisch mit Spinat und Käse gefüllt bestellt. Daheim kann man es sicher nach Belieben und saisonal füllen und mit Salat reichen.

Das Kochbuch liegt kostenlos bei den Wirten auf.

