„Unnötiges“ unterstützt Pfadfindergruppe Zwettl

Zu schade zum Wegschmeißen, aber kein Platz zum Aufheben. Dafür ist der Pfadfinderflohmarkt die richtige Adresse. Die Pfadfinder sammeln in der Zeit von 16. bis 20. Oktober täglich von 18 bis 20 Uhr „flohmarkttaugliche“ Gegenstände. Die Warenspenden können zu diesen Zeiten bei den Tierzuchthallen in Zwettl abgegeben werden.

„Bitte überprüfen sie bei Elektrogeräten die Funktionsfähigkeit. Großmöbel, Röhrenbildschirmgeräte und Autoreifen können nicht angenommen werden“, so die Pfadfinder Zwettl. Während der Sammelzeiten ist der Flohmarkt unter der Tel. Nr. 0680/213 62 77 erreichbar.

Der Flohmarkt ist vom Samstag dem 21. Oktober bis Montag dem 23. Oktober täglich ab 8 Uhr (So ab 9 Uhr) geöffnet. Am Montag dem 23. Oktober kann man dann um nur € 10,-- mitnehmen, so viel man tragen kann.