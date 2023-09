Groß Gerungser präsentierte halbe Tonne schweren Kürbis in Ernstbrunn

Bei der Österreichischen Riesenkürbismeisterschaft in Ernstbrunn konnte Manfred Grabmayer aus Groß Gerungs mit seinem 516 kg schweren Atlantic Giant den 5. Platz erringen. Er züchtet bereits seit sieben Jahren diese Kürbisse, deren Saatgut aus Belgien stammt. Heuer hat er sechs Stück geerntet, davon haben zwei Stück über 500kg. Im Gespräch mit der NÖN erzählte er auch, dass dieser Kürbis so ähnlich wie der Hokkaido schmeckt, aber nicht so gut ist und an Tiere verfüttert werden kann.

Andreas Pachtrog vom Team „Permafrost“ aus dem Oberrosenauerwald belegte mit seinem 509,5kg schweren Kürbis Platz sieben. Eine von ihm gezüchtete Zucchini wurde gewogen und ist mit 27 kg die schwerste in Österreich.