Das Trio des italienischen Klarinettisten und Saxophonisten Roberto Petroli steht für Vielfalt und Gegensätze in der europäischen Jazzszene. Zusammen mit Stefania Verità (Chello und Elektro Chello) sowie Cianvito di Maio (Keyboards und Gesang) berührte er am 4. Oktober bereits zum dritten Mal das Publikum im „sparkasse.event.raum“ in Zwettl mit einer nostalgischen Mischung aus Klassik, Jazz und anderen Stilen.

Petroli improvisierte spontan mit dem Publikum und gab so auf witzige Weise einführende Erläuterungen zu den Musikstücken und ihrer Entstehung.

Der neue Verein „Kulturzwickl“ war Veranstalter des Konzertes. Obmann Gerhard Uitz lud die talentierten Künstler heuer erstmals in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadtgemeinde Zwettl ein. „Der Kulturzwickl steht für ungefilterten Kulturgenuss“, so Uitz. Seine Vision ist es, Zwettl zu einem Zentrum international anerkannter Musiker und Kabarettisten zu machen. Er lobte unter anderem den Kulturverein Syrnau und Josef Koppensteiner, für die Offenheit, mit der diese Idee aufgenommen wurde.