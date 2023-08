Großartiges Open-Air-Event in Kirchbach begeisterte

„th.EVENT.s“ wurde im Vorjahr von einigen Jugendlichen der Pfarre Kirchbach (Gemeinde Rappottenstein) gegründet mit dem Ziel, Veranstaltungen zu organisieren. Und der Erfolg gab dem kleinen, aber engagierten Team wieder Recht, denn etwa 1.000 Besucher kamen am 14. August in die tolle Konzert-Arena am Schilift-Gelände. Die Auswahl der beiden Bands hätte nicht besser sein können.

Da es auch ein Ziel des Vereins ist, jungen Musikern aus der Umgebung eine große Bühne zu bieten, erhielten „SÖS“ aus dem nahen Großweißenbach diese Chance, die sie bestens nutzten. Ursprünglich spezialisiert auf Austropop, hat die Band mittlerweile auch englischsprachige Hits und Songs aus Deutschland im Repertoire, wie hier von Smokey, Elvis Presley, Sportfreunde Stiller, Peter Schilling und Wolfgang Petry. Und Fabian Stocker (Leadsänger, Akustik-Gitarre), Martin Öckl (E-Gitarre, Keyboard, Gesang), Tom Schießwald (Bass, Gesang) sowie Emilia Schindler (Schlagzeug) interpretierten sie hervorragend und heizten schon die Stimmung ordentlich an.

Der Austropop-Star „Lemo“ – Clemens Kinigadner aus dem Burgenland bzw. Graz – trat mit seiner ausgezeichneten vierköpfigen Band auf und gab eineinhalb Stunden lang ein tolles Konzert. Er riss das Publikum mit dem extrem guten Sound und mit seinen Ohrwürmern mit. Schon der zweite Titel war einer seiner ersten Hits: „Der Himmel über Wien“. Auf der Setlist waren natürlich auch „Chamäleon“, „Alte Seele“, „Tu es“ und „Schwarze Wolken“. Und als Zugabe folgte dann noch „So wie du bist“ aus dem Jahr 2016.

Für die passenden Beats beim After-Show-Clubbing sorgten bis 3.30 Uhr die DJs Fatho, MDP und Mallegro. Es war ein großartiges Event für Jung und Alt, wozu nicht nur die Musik, sondern auch das sommerliche Wetter beitrugen. Ein Dank gebührt den etwa 15 Jugendlichen, die das Veranstalter-Team unterstützen, und vor allem der Feuerwehr Kirchbach, die mit circa 100 Personen nicht nur den kulinarischen Teil übernahm, sondern auch einen Großteil des Aufbaus bewältigte und am Parkplatz auf dem Areal des Fremdenverkehrsvereins für Ordnung sorgte.