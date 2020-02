Seit einem Vierteljahrhundert stellt die Familie Haider aus Roggenreith nun schon Whisky her, denn 2020 wird das 25-jährige Bestehen Österreichs erster Whiskydestillerie gefeiert.

Johann und Monika Haider gründeten 1995 den Betrieb, der sich seither als Vorzeigebetrieb und Kompetenzzentrum im Bereich heimischer Spitzenqualität bei Destillaten entwickelt hat. Die Brennerei ist stetig gewachsen und setzt heute fast ausschließlich auf die Produktion von Whisky. Im Laufe des Jubiläumsjahres werden über 200.000 Liter Whisky in den hauseigenen Fässern reifen. Für den edlen Tropfen erhielt die Destillerie auch bereits mehrere Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr konnte man bei Umsatz und Vertrieb wieder eine Steigerung um sechs Prozent erreichen und man konnte weitere Arbeitsplätze schaffen.

Die Führung des Betriebs liegt in den letzten Jahren bereits in der Hand der zweiten Generation. Mit Jasmin Haider-Stadler wurden in den letzten Jahren neue Vertriebswege erschlossen, der Marketingauftritt weiter professionalisiert und laufend Akzente in puncto Qualität und Vielfalt der Produkte gesetzt. „Es ist schön zu sehen wenn es weiter geht“, freut sich Monika Haider, die mit Ende 2020 offiziell in Ruhestand gehen wird. „Unsere Tochter trägt mit Leidenschaft das Herzblut weiter, mit dem wir den Betrieb aufgebaut haben – da kann man sich beruhigt zurücklehnen und ein Glas Whisky genießen.“

50.000 Besucher kommen pro Jahr

An die Destillerie angeschlossen ist außerdem die Whisky-Erlebniswelt, die sich zu einem top-Ausflugsziel in Niederösterreich entwickelt hat und mittlerweile rund 50.000 Besucher im Jahr zählt. Im Jubiläumsjahr können sich Liebhaber des Whiskys auf besondere Höhepunkte freuen. Es soll neben weiteren alten Abfüllungen, wie dem 15- jährigen Rye Malt J.H. ein Blended Malt Marke J.H. erscheinen. Bei ausgewählten Veranstaltungen soll es außerdem möglich sein, edle Tropfen der ersten Stunde zu verkosten, wie beim Tag der offenen Tür am 1. Mai. Auch im Onlineshop soll es während des Jubiläumsjahres besondere Aktionen geben.