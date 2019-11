SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl absolvierte am 6. November einen Betriebsbesuch in der Whiskyerlebniswelt Haider in Roggenreith.

Monika, Jasmin und Johann Haider informierten die Besuchergruppe, der auch Gemeinderätin Doris Walter und Lebensmittelinspektorin Viktoria Fuchs angehörten, über ihr Unternehmen. 1995 gegründet, sind bei dem Leuchtturmprojekt der Region heute zehn Mitarbeiter beschäftigt. „Qualität vor Quantität“ ist das Leitmotiv der Familie und sie lebt das auch mit Leidenschaft.

In den letzten Jahren wurde das Führungsangebot mit Spezialverkostungen erweitert. Der Betrieb ist eines der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs. Schnabl hat die Familie Haider bei Waldviertel Pur im August kennengelernt und damals einen Besuch vereinbart.

Er bewundert es, wie die Idee der ersten Whiskydestillerie Österreichs, an welche die Haiders damals glaubten, in dieser Art und konkreten Form umgesetzt wurde. „Als zuständiger Landesrat für Konsumentenschutz ist es mir auch wichtig, dass den Bürgern in Niederösterreich eine entsprechend hohe Qualität der Produkte angeboten wird“, meinte Schnabl.