Hermann und Elisabeth Rogner führen die Destillerie Rogner in Roiten bei Rappottenstein bereits in zweiter Generation. Die Coronapandemie hat auch sie getroffen, doch haben sie die Zeit genutzt.

Viel Besuch online und in der Destillerie

Das laufende Jahr stellt sich für die Rogners durchwachsen dar: Einerseits fanden viele Veranstaltungen und Events nur eingeschränkt bis gar nicht statt, andererseits steht dem ein starker Zuwachs an Onlineshop-Bestellungen sowie bis vor wenigen Wochen eine Vielzahl an Besuchern der Destillerie gegenüber.

Zahlreiche regionale wie überregionale Gastropartner, ein wichtiges Standbein der Kundenstruktur, haben nach verhaltenen Bestellungen in den ersten zehn Monaten seit dem zweiten Lockdown keinen Bedarf an Rogner-Produkten. Sehr wohl jedoch ausgewählte Partner, welche aufgrund der geltenden Regelungen ihren Betrieb offenhalten dürfen.

Überarbeitung des Unternehmensauftritts nach zehn Jahren. Die dadurch zur Verfügung stehende Zeit haben Hermann und Elisabeth genutzt, um ihren Unternehmens- wie Produktauftritt nach mehr als zehn Jahren zu überarbeiten.

Gemeinsam mit einer Zwettler Werbeagentur gestalteten sie für alle Produktlinien neue Etiketten. Ein Imagefolder sowie der noch anstehende neue Internetauftritt sollen die Marke „Rogner“ beflügeln und natürlich neue Kunden gewinnen.

Kreative Portraits von Grafiker Besenbäck geben neues Facing. Der junge Grafiker Raphael Besenbäck aus Kleinnondorf wurde engagiert, für das Rum Sortiment „Hermano“ kreative Portraits zu gestalten, welche ab sofort diesen Produkten ein neues Facing geben. Wenn ein Whisky 18 Jahre bei idealen Bedingungen reift, sind die Erwartungen hoch: Old John, destilliert aus seltenem wie ursprünglichem Johannesroggen, erfüllt diese Erwartungen grandios.

Der Johannesroggen gibt ihm außergewöhnliche Kraft, starkes Aroma und ein individuelles wie ausdrucksstarkes Geschmacksensemble. Hermann Rogner wird in etwa 200 Flaschen dieses edlen Whiskys in Fassstärke in die passende Flaschenform abfüllen. „Es kommt darauf an, wie man es macht. – Tüfteln, aber in den Feinheiten nicht übertreiben, schauen, dass der Blick aufs Wesentliche nicht verloren geht! Traditionelle Wege gehen, aber auch querdenken“, meint Rogner.