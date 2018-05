Der 26-jährige Thomas Weingartner aus Groß Gerungs hat sein erstes Buch geschrieben. Im Fantasy-Roman „Therapy“ erzählt er die Geschichte des leicht reizbaren und mit Narben übersähten Monsterjägers Scars. Dieser begibt sich auf eine Mission, um gefangene Mädchen aus einem Totenbeschwörer-Zirkel zu befreien. Dabei stößt er auf eine Verschwörung und steht am Ende einem Gegner gegenüber, der ihm alles abverlangt.

Eigene Vergangenheit aufgearbeitet

„Ich habe schon in der Volksschule leidenschaftlich gerne Geschichten geschrieben“, lacht Thomas im Gespräch mit der NÖN. Heute arbeitet er als Kellner im Betrieb seiner Eltern in Groß Gerungs, dem Café Weingartner. Dabei hat er in den Pausen immer wieder die Geschichte rund um Scars, dem Monsterjäger, weiter geschrieben. „Die anderen Kellner haben zuerst geglaubt, ich bespitzle sie und schreibe mit, was sie machen“, sagt Thomas.

Mit der Geschichte arbeitete Thomas seine eigene Vergangenheit auf. Er kippte sich als Kind bei einem Unfall heißes Frittierfett über den Körper und überlebte nur knapp. „Es ist ein Wunder, dass ich heute hier sitze“, sagt er.

Wie seine Romanfigur hört auch er leidenschaftlich gerne Musik. So sind alle Kapitel im Buch mit einem Songtitel versehen.

Kurzgeschichten und Trilogie sind geplant

Dass aus den ersten Kapiteln jetzt ein ganzes Buch entstanden ist, überrasche Thomas selbst. „Therapy“ ist eine furiose Fantasy-Geschichte rund um Hexen, Cyborgs und Drachen, aber auch den Wert der Freundschaft und der Liebe.

Aktuell schreibt Thomas an einer Sammlung von Kurzgeschichten. Die offen gelassenen Fragen am Ende des Buches möchte er aber noch beantworten. Insgesamt sind zwei weitere Teile von „Therapy“ geplant.