Neueste Single in Ottenstein präsentiert

Romy Mayer kennt keine Berührungsängste bei verschiedensten Musikstilen. Sie singt das „Ave Maria“ von Franz Schubert genauso souverän wie „I Love Rock'N Roll“ von Joan Jett oder „Proud Mary“ von Tina Turner. Aber auch ihre eigenen Popschlager, Auszüge aus Musicals oder der Popmusik präsentierte sie mit ihren Bandmusikern Bastian Bruckner am Klavier, Gernot Hochstöger an der E-Gitarre, Jakob Haumer am E-Bass und Michael Loidl am Schlagzeug. Detail am Rande: Auch bei Hochzeiten und Taufen sorgt sie mit ihrer Stimme für romantische Momente. Ihr Leben ist eben die Musik.

Bei ihren Eigenkompositionen schlägt Romy Mayers Herz aber ganz für den Popschlager mit groovigen Beats und grenzenloser Lebensfreude. Ihre erste Single „Ich nenn es mal Liebe“ schaffte es auf Anhieb in die Radios und erntete großes Lob. Im November 2022 wurde „Alles ist möglich“ sogar Hit des Monats bei der MDR-Sendung „Schlager des Monats“ und Romy Mayer wurde in die Sendung zu Bernhard Brink eingeladen.

Songtext von Tobias Reitz, der auch für Helene Fischer schreibt

Ihre neueste Single „Plusgefühl“ erzählt von einer magischen Entdeckung in der Vergangenheit. Nach dem Motto „Träumen statt Planen“ erinnert sich die Sängerin in diesem Lied an ihr dreizehnjähriges Ich. Ein längst vergessener Brief, verfasst auf zartem rosa Papier, offenbart ihre damaligen Träume und Ziele. Der Text stammt aus der genialen Feder von Tobias Reitz, der unter anderem auch für Helene Fischer oder Andrea Berg schreibt, und ermutigt dazu, das Leben mit den Augen der Jugend zu betrachten. „Anstatt zu planen sollten wir träumen, anstatt zu ahnen fühlen und vor allem anstatt alleine zu sein, sollten wir großzügig Liebe verteilen“, beschreibt Romy Mayer ihren Song.

Romy Mayer nimmt uns mit auf eine emotionale Zeitreise, um das Plusgefühl zu finden. In einer Welt, die den Erwachsenen oft wenig Raum für Träume lässt, erinnert uns die Sängerin daran, die Leichtigkeit der Jugend wertzuschätzen und zu genießen. Diese Botschaft, verpackt in einem eingängigen Popschlager und komponiert von Hubert Molander (Er ist unter anderem auch für Semino Rossi oder Beatrice Egli tätig), geht direkt ins Herz und versprüht positive Energie. „Ein Lied als Ansporn für Träume, Gefühle und Liebe - eben das Plusgefühl!“