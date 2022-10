WorldSkills: Waldviertlerin sichert sich „Medallion for Excellence“

Grund zur Freude für die Skills-Nation Österreich bei den aktuell stattfindenden Berufsweltmeisterschaften WorldSkills: Hotel-Rezeptionistin Carina Warisch – sie wohnt in Schloss Rosenau – sichert sich mit einer tollen Performance ein „Medallion for Excellence“ beim WM-Bewerb in Montreux, Schweiz. Die Auszeichnung wird an herausragende Leistungen – nach den Podiumsplätzen – vergeben.

Die erfolgreiche rot-weiß-rote WM-Teilnehmerin, die bei „harry’s home“ in Wien arbeitet, landet auf dem starken siebten Platz. „Ich bin unglaublich stolz und froh, dass sich ein „Medallion for Excellence“ ausgegangen ist – und das obwohl die Mitbewerber extrem stark gewesen sind. Es ist echt crazy und ich bin überglücklich“, freut sich Warisch über den Erfolg. Gold sichert sich Singapur, Silber geht an die Schweiz, Bronze aequo an Spanien und Indien.

Zweites Erfolgserlebnis für Österreich

Dass Rot-Weiß-Rot nach zwei Medaillenvergaben bereits bei eben so vielen „Medallions for Excellence“ steht, ist für Skills Austria-Präsident Josef Herk ein schöner Erfolg: „Carina hat sich in ihrem Bewerb mit den Besten der Welt in ihrem Fach gemessen. Daher ist das „Medallion“ und vor allem die Leistung gar nicht hoch genug einzuordnen. Ich darf ihr von Herzen gratulieren.“

WorldSkills als “Special Edition”

Es ist eine ganz besondere Premiere, die 2022 stattfindet: Nach der Absage von Shanghai finden die WorldSkills-Bewerbe rund um den Globus statt statt. Erstmals in der Geschichte werden die Berufs-Weltmeisterschaften in insgesamt 15 Ländern ausgetragen.

Neben Österreich werden das Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Südkorea, die USA und das Vereinigte Königreich sein. Österreich tritt in der Version „Skills around the world“ mit 45 jungen Fachkräften an, die sich in 39 Berufen mit über 1.000 Kolleg:innen aus der ganzen Welt messen.

Bewerbe in Salzburg als krönender Abschluss

In der Mozartstadt werden von 23. bis 27. November sieben Wettbewerbe ausgetragen: Konkret sind das Betonbau, Hochbau, Elektrotechnik, Anlagenelektrik, Speditionslogistik, Chemie-Labortechnik und Schwerfahrzeugtechnik. Das Wettbewerbsgelände wird im Messezentrum Salzburg sein, die Bewerbe finden zeitgleich zur BIM Berufs-Info-Messe statt. Die Bewerbe in Österreich bilden den krönenden Abschluss von WorldSkills Competition 2022 Special Edition.

