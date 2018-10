Suchhunde-Teams zeigten ihr Können .

Von 19. bis 21. Oktober fand in Allentsteig die Landesübung der Rotkreuz-Suchhunde-Teams statt. In verschiedensten Übungsszenarien konnten die Vierbeiner mit ihren Herrchen und Frauchen ihr Können und ihre Fähigkeit in Einsatzsituationen zeigen. Insgesamt nahmen 50 Suchhunde-Teams an der Landesübung teil. Am letzten Tag stand dann zusätzlich ein eigener Wettbewerb auf dem Programm.