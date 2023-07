17-jähriger Pkw-Lenker krachte in Gegenverkehr

Laut Bezirkspolizeikommando Zwettl kam es am 15. Juli um 16.35 Uhr auf der LB 124 in der Katastralgemeinde Rottenbach zu einem Fahrzeugzusammenstoß. Ein 17-jähriger Probescheinführerscheinbesitzer aus Rappottenstein fuhr mit seinem Auto von Merzenstein in Richtung Rottenbach. In einer 90-Grad-Linkskurve kam der 17-Jährige auf das rechte Bankett. Laut Polizeiangaben verriss er danach seinen Pkw nach links, schlitterte quer über die Fahrbahn und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die rechte Vorderseite des entgegenkommenden Fahrzeuges. Danach kam der 17-Jährige mit seinem Pkw auf einem angrenzenden Feld, rund vier Meter von der Straße entfernt, zu stehen.

Mutter und Kind blieben unverletzt

Das entgegenkommende Fahrzeug wurde von einer 37-jährigen Frau aus der Gemeinde Franzen gelenkt, im Auto befand sich auch ihre dreijährige Tochter. Laut Polizei blieben die beiden bei dem Unfall unverletzt. Der 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch das Rote Kreuz Zwettl in häusliche Pflege entlassen.

Die von der Polizei vor Ort durchgeführten Alkotests waren negativ. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch die anwesenden Feuerwehren Zwettl-Stadt und Uttissenbach. Diese waren insgesamt mit vier Fahrzeugen und 22 Mitgliedern im Einsatz. Der Fahrzeugverkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet, lediglich bei der Fahrzeugbergung kam es zu einer kurzfristigen Sperre der Straße.