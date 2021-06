Der Weltmilchtag am 1. Juni bot der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Gelegenheit, die Leistungen der NÖ Milchbauern in den Blickpunkt zu stellen. Die Familie von Stefan Renk in Rudmanns wurde vergangene Woche von der NÖ Milchkönigin Anita Tröstl besucht. Auch Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner und Bezirksbauernkammerobmann Dietmar Hipp machten in Rudmanns Station. „Unsere Milchbauern leisten mit ihren Familien enorm viel und sorgen für eine sichere Versorgung“ erklärte Andrea Wagner. Schließlich ist Österreich eines der wenigen Länder weltweit, wo es in allen Lebensmittelläden täglich frische Milch zu kaufen gibt.

365 Tage im Jahr für Tiere. „Wir sind an 365 Tagen für unsere Tiere da. Mit unseren Grünflächen tragen wir zur Biodiversität in der Landschaft bei“, beschrieb Stefan Renk sein Aufgabenspektrum. So hat in diesem Zusammenhang der Rückgang der Rinderhaltung zu einer Auslöschung der Storchenpopulation in der Gemeinde Zwettl geführt. Dietmar Hipp ist es ein Anliegen, auf die vielfältigen Leistungen der Milchbauern im Bezirk aufmerksam zu machen. „Gerade der Betrieb der Familie Renk zeigt uns, wie man mit Mut und Innovationsgeist die Herausforderung der Corona-Krise bewältigt.“

Leider ist der Milchpreis noch immer im unteren Bereich angesiedelt. Limonaden unterschiedlichster Art kosten pro Liter manchmal mehr als ein Liter Milch. Die Produktionskosten und der Produktionsaufwand liegen bei Milch und Milchprodukten vielfach höher. Das bestätigte auch Erich Praher von der Bezirksbauernkammer: „Die Milchpreise lagen schon unterhalb der Gestehungskosten. Dennoch können die gegenwärtigen Milchpreise die Kostenschere nicht kompensieren.“ Er steht ebenfalls jeden Morgen ab 6 Uhr im Stall und melkt seine Kühe.