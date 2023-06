Jubiläumskonzert der Gemeindeblasmusikkapelle Waldhausen

Seit 2021 steht die Musikkapelle unter der musikalischen Leitung der Kapellmeisterinnen Silvia Klafl und Marina Zeller, die den Dirigentenstab von Thomas Wagner übernommen hatten und sich damit beim Konzert am 3. Juni in der Mehrzweckhalle abwechselten. Durch das Programm führte Moderatorin Denise Braunsteiner. Auf „High up in the sky“, einem eher ruhigen Eröffnungsstück mit rhythmischem Mittelteil und Maestoso-Schluss, folgte der bekannte Florentiner Marsch. Dann führte Obmann Vincent Kranzl ein kurzes Interview mit dem Gründungsobmann Josef Auer.

Weiter ging es mit der Annen-Polka von Johann Strauß und „Pearl Harbor“ – Musik aus dem gleichnamigen US-Kriegsfilm mit choralähnlichen und dramatischen Passagen. Die Vertreter des NÖ Blasmusikverbands, der Kremser Bezirksobmann Martin Aschauer und Landesobmann-Stellvertreter Gerhard Schnabl, verliehen dem Posaunisten Alexander Geistberger die Ehrenmedaille in Bronze. Weitere Ehrungen führte Obmann Vincent Kranzl durch. Die Emotionen beim Schirennen auf der legendären Streif wurden musikalisch bei „Downhill“ ausgedrückt.

Nach der Pause wurde mit dem Konzertwalzer „Frühlingstraum“ begonnen, der sich durch seine schönen Melodien auszeichnet. Das anspruchsvolle und lange Filmmusik-Medley „Wild West! – The Best of Ennio Morricone“ wurde vom hervorragenden Orchester bestens gemeistert. Wesentlich kürzer war „The Muppet Show Theme“. Den offiziellen Schlusspunkt setzte ein Medley aus dem 50er-Jahre-Musical Grease, u. a. mit den Hits „Summer Nights“ und „You’re the one that I want“. Der lautstarken Forderung des Publikums nach Zugaben kam die Kapelle mit zwei Märschen nach.

Rückblick auf drei Jahrzehnte

Zwischen den Musikstücken berichteten die ehemaligen Obmänner Gerald Floh und Gregor Floh sowie der aktuelle Obmann Vincent Kranzl von den Aktivitäten in den vergangenen 30 Jahren. In den Anfängen übernahm Walter Haider die Leitung und organisierte Lehrer. 1993 trat man dem Blasmusikverband bei, 1994 wurde erstmals marschiert unter Stabführer Josef Wagner. Damals fiel auch die Entscheidung für die Uniform. 1997 wurde das erste Open Air auf der Burg-Ruine Lichtenfels gespielt, und 1998 gab das Orchester zwei Konzerte auf Malta. 2001 wurde mit der Errichtung des Musikerheims begonnen, welches 2006 eröffnet wurde.

2008 verließ Kapellmeister Walter Haider den Verein, und seine Funktion übernahm Thomas Wagner. Es wurden etliche Musik-Ausflüge unternommen, u. a. nach Deutschland, Rumänien und Bratislava. Höhepunkte im letzten Jahrzehnt waren das Bezirksmusikfest 2014 in Waldhausen und der Radio NÖ-Frühschoppen bei Waldland in Oberwaltenreith sowie 2015 die Waldviertler Dorfspiele in Waldhausen. 2019 spielten 80 Musiker beim Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Königstetten, und das Projekt des Schnupperunterrichts wurde weiter ausgebaut. Während der veranstaltungsarmen Corona-Zeit kam es 2021 zum Kapellmeisterwechsel.