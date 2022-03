Fasching hat in Zwettl Tradition

Die Faschingsfeste haben in Zwettl eine lange Tradition hinter sich. Vor allem auf dem Dreifaltigkeitsplatz und auf dem Neuen Markt herrschten jährlich Ausnahmezustände: Dort veranstaltete seit Jahrzehnten die Zwettler Kaufmannschaft, heute WTM (Wirtschafts- und Tourismusmarketing Zwettl), Umzüge und Feste, erinnert sich WTM-Obmann Martin Fichtinger: „Ich bin 1987 dazu gestoßen, da gab es immer ein ganz schönes Remmidemmi.“ Der Bürgermeister wurde damals von einem Faschingskomitee abgeholt. Der Schlüssel der Stadtverwaltung wurde symbolisch den Narren überreicht.

Der Umzug führte im Anschluss über die untere Landstraße hinauf, oftmals angeführt vom Musikverein C.M. Ziehrer. Auf dem Platz am Neuen Markt und später auf dem Dreifaltigkeitsplatz und Hauptplatz traten dann immer wieder namhafte Künstler auf, darunter Waterloo und Robinson oder die Jazz Gitti.

Seit vielen Jahren moderiert Fichtinger die Faschingsveranstaltungen in der Zwettler Innenstadt. Dabei tritt er auch selbst verkleidet auf, zuletzt etwa 2019 als Tony Christie gemeinsam mit Stadträtin Anne Blauensteiner als Vicky Leandros. „Die Zwettler sehen gerne Leute auf der Bühne, die sie kennen“, erklärt Fichtinger. Kulinarisch verwöhnten die Innenstadtlokale mit Faschingsburgern & Glühbier, optisch boten sie Genuss für das Auge: als Asterix und Obelix, Cleopatra und eine ganze römische Legion.

Steuerfreiheit und längste Wasserrutsche Europas

Blättert man im Zwettler Stadtarchiv, stößt man auf viele spannende Dokumente. So wurden zu den Faschingsfesten natürlich immer wieder passende Schriftstücke verteilt. 1951 rief etwa „Prinz Carneval“ in der Zwettler Faschingspost die Steuerfreiheit aus, statt einer Getränkesteuer gab es Trinkprämien. Im Heft konnten die Zwettler humorige Gedichte zu Gemeinderatssitzungen, zur Hühnerzucht und dem nächtlichen Zwettl lesen.

Die „Neue Zwettler Lachrichten“ berichteten mit einem Augenzwinkern 1997 über die Eröffnung von „Mc Donuts“ im Zentrum der Parkgarage und die Einführung einer „Güterwegvignette“. Außerdem sollte auf einer Länge von 350 Metern die längste Wasserrutsche Europas nach Zwettl kommen: von der evangelischen Kirche bis zum Freibadbecken des damaligen Zwettler Freibades.

Auch historische Plakate und Einladungen tauchen im Stadtarchiv auf. So fand etwa ein „Maskenrummel in Alt-Zwettl“ am 1. März 1930 im Gasthof Josef Artner in Zwettl-Oberhof statt. Es herrschte zwar kein Masken-, dafür aber Kostümzwang: Wer nicht verkleidet erschien, musste ein Kostümenthebungs-Abzeichen zu 50 Groschen lösen.

Woher das Wort „Fasching“ überhaupt kommt, weiß der Zwettler Historiker und frühere Stadtarchivar Friedel Moll: „Es dürfte sich von ,vastschang’ ableiten, was auf das reichliche Essen und Trinken in den Wochen vor der strengen Fastenzeit hinweist“, sagt er. Der Begriff „Vaschanc“ in einer mittelalterlichen Zunftordnung wird nämlich als das Ausschenken des Fastentrunkes übersetzt.

Der Fasching beginnt mit dem 1. Jänner und endet mit dem Aschermittwoch. Vor allem die letzten Faschingstage sind die wichtigsten. „Es ist das die Zeit des Frohsinns und der Ausgelassenheit. Eine Tanzunterhaltung löst die andere ab“, sagt Moll – so auch in Zwettl.

Am Ende wird der Fasching wortwörtlich begraben

In manchen Orten, darunter Friedersbach, wurde am Faschingdienstag schließlich der Fasching begraben. „Dieser Brauch geht auf eine Parodie liturgischer Bräuche zurück“, erklärt Moll. Dabei trugen verkleidete Burschen eine Strohpuppe durch den Ort und versenkten sie schließlich in einer Schneegruft. Auch wurde während der Tanzunterhaltung am Faschingdienstag ein Bursche in ein Leintuch gehüllt und durch die Räume des Gasthauses getragen, wobei ihn die anderen Gäste weinend begleiteten und mit Wasser und Wein besprengten. Dazu spielte die Musik Trauerlieder.

In Jagenbach wurde über Jahrzehnte der dortige Faschingsumzug von der Feuerwehr organisiert. Die verkleidete Truppe zog von Haus zu Haus und sammelte Naturalien und Geld für den guten Zweck. „Dabei sorgten falsche Handwerksburschen für so manchen Schabernack: Der Schuster nagelte Holzschuhe an Zäune, die Tischler die Nudelbretter und Waschtröge an Haustüren und –tore. Gerne wurden auch Aborttüren zugenagelt“, erklärt der Zwettler Historiker Friedel Moll.

In fast allen Orten wurde am Aschermittwoch auch noch das „Howan einwoaka“, „Habernetzen“ oder „Haferwaschen“ geübt. Die Männer trafen sich im Wirtshaus, tranken Wein und bewarfen sich gegenseitig mit Haferkörnern oder streuten auch einfach Körner in die Gläser. Dadurch sollte die Feldfrucht gut gedeihen. In wessen Glas die meisten Körner landeten, der würde die reichste Ernte heimführen.

